Es casi la hora de la reanudación en la NBA: la temporada 2025/26 arrancará el martes y durará aproximadamente ocho meses. Con esta ocasión, es momento de analizar los diferentes desafíos estadísticos de este nuevo ejercicio, entre récords a batir y barreras a alcanzar.

Puntos, rebotes, asistencias, robos, partidos o canastas: varios jugadores tendrán, como cada año, la posibilidad de progresar en la jerarquía estadística de la liga. A condición de que las lesiones no vengan a aguar la fiesta…

Récords NBA de puntos

Lejos por detrás del intocable LeBron James, Kevin Durant (30.571) y James Harden (27.687) jugarán respectivamente para integrar el Top 5 y el Top 10 de los mejores anotadores de la historia. Si “KD” necesita 1.722 puntos (una sesentena de partidos, ¿con un ritmo de 25 puntos de promedio?) para superar a Wilt Chamberlain, Dirk Nowitzki y luego Michael Jordan, “The Beard” solo necesita 603 puntos (una treintena de partidos, ¿con un ritmo de 20 puntos de promedio?) para pasar por delante de Carmelo Anthony.

Un poco más lejos, en el puesto 20, Russell Westbrook (26.205) está bien encaminado para superar a Oscar Robertson, situado en el puesto 15, y así convertirse en el mejor base más prolífico de la historia en anotación. Necesitará para ello 506 puntos, es decir una buena cuarentena de partidos con un ritmo de 12 puntos de promedio.

Si sus físicos los dejan (por fin) tranquilos, Anthony Davis (18.978), Paul George (18.697) y Kyrie Irving (18.433) tienen por su parte posibilidades de acceder al “club de los 20.000”. Una cincuentena de partidos con un ritmo de 20 puntos de promedio debería bastarle a “AD”, mientras que “PG” y “Uncle Drew” probablemente tendrán que esperar hasta 2026/27 para imitarlo…

Cabe destacar que son diez los que están a punto de alcanzar los 10.000 puntos en su carrera: Kristaps Porziņģis (9.839), Aaron Gordon (9.757), Brandon Ingram (9.656), Jamal Murray (9.623), Jerami Grant (9.428), Kyle Kuzma (9.210), Anthony Edwards (9.097), Myles Turner (9.031), Bam Adebayo (8.923) y finalmente Jalen Brunson (8.821).

Récords de rebotes en NBA

La barrera de los 10.000 rebotes en carrera está cerca para Rudy Gobert (9.700): solo le faltan 300 para lograrlo y debería resolverlo en una treintena de partidos, no habiendo promediado menos de 10 rebotes desde… 2014/15. Ya autor de más de 10.000 puntos en su carrera, el francés validaría entonces un “doble-doble” de prestigio, hasta ahora logrado por 40 jugadores (entre ellos LeBron James, Andre Drummond y Nikola Vučević).

Récords de asistencias para la NBA 2025-26

Russell Westbrook (9.925), otra vez él, está a solo 75 pequeñas asistencias de franquear el umbral de las 10.000 asistencias en su carrera. Una formalidad, ya que basándose en un promedio de 5 asistencias por partido, se convertirá en el 8º jugador de la historia en integrar este “club de los 10.000” en una quincena de encuentros.

“Russ” podrá después dirigirse hacia el Top 5 de esta clasificación, ya que Steve Nash está solo 410 asistencias por delante de él. Pero eso necesitará una temporada completa de 82 partidos, si nos basamos siempre en un promedio de 5 asistencias por partido. ¿La cita está fijada para 2026/27?

También situado por delante de Russell Westbrook, LeBron James (11.584) se vería bien subir al podio de los mejores pasadores de la historia. A condición de distribuir 508 asistencias para expulsar a Jason Kidd del Top 3. Pero eso será probablemente demasiado difícil debido a las lesiones, ya que necesitaría un promedio de 8 asistencias por partido en una sesentena de encuentros…

En cuanto a James Harden (8.316), también será complicado entrar en el Top 10, desalojando a Isiah Thomas que apunta 745 asistencias más arriba. ¡Necesitaría así mantener un promedio de 10 asistencias por partido en 75 encuentros!

Récords de robos para la NBA 2025-2026

Russell Westbrook (1.955), siempre él, se encuentra a solo 45 pequeños robos de alcanzar el umbral de los 2.000 robos en su carrera. Cita en una cuarentena de partidos —con un ritmo de 1 robo de promedio— ¿para verlo convertirse en el 14º jugador de la historia en acceder al “club de los 2.000”?

Del lado de Marcus Smart (994), Giannis Antetokounmpo (961) y Nikola Jokić (949), el objetivo será menos elevado, ya que se concentrarán más bien en el umbral de los 1.000 robos en su carrera.

Récords de partidos NBA

¿Conseguirá LeBron James (1.562) subir al escalón más alto del podio? Disputando 50 partidos en 2025/26, superará a Robert Parish y añadirá un nuevo récord a su palmarés. Todo dependerá de su estado de salud, mientras que el “King” ha jugado al menos 50 partidos por año en 21 de sus 22 temporadas en la liga…

Más atrás, Chris Paul (1.354) buscará por su parte integrar el Top 10 de esta clasificación y, para ello, necesitará participar en 57 partidos. Suficiente para pasar por delante de Clifford Robinson, Reggie Miller, Jason Kidd, Tim Duncan y Jason Terry.

La barrera de los 1.000 partidos está en el punto de mira de Harrison Barnes (993), Nikola Vučević (972) y Tobias Harris (970), e incluso Kevin Love (952), Jonas Valančiūnas (937) y Eric Gordon (925) con un poco más de esfuerzos.

Récords de dobles – dobles NBA

Objetivo 500 “dobles-dobles” en carrera para Andre Drummond (484), Rudy Gobert (476), Anthony Davis (470), Kevin Love (468) y Giannis Antetokounmpo (462). Ampliamente al alcance de Gobert, Davis y Antetokounmpo, mientras que Drummond y Love tendrán mucho más difícil lograrlo.

Récord de triples-dobles en NBA

¿Tendremos derecho a una lucha por el puesto de líder entre Russell Westbrook (203) y… Nikola Jokić (164)? Actualmente 3º, por detrás de Oscar Robertson, el “Joker” sale de una temporada con 34 “triples-dobles”, su récord personal. Podría por tanto subir rápidamente al 2º puesto y eventualmente rivalizar con “Russ”, su antiguo compañero, que no tendrá tantas oportunidades de conseguirlos saliendo del banquillo…

En cuanto a Luka Doncic (82), no es imposible verlo alcanzar el umbral de los 100 “triples-dobles” en el transcurso de la temporada. Eso lo convertiría en el 7º jugador en lograrlo.

Récords de canastas NBA

Otro récord que podría pronto caer en el zurrón de LeBron James (15.488): anotando 350 canastas esta temporada, se convertirá en el nuevo récordman en la materia, por delante de Kareem Abdul-Jabbar. Un asunto sin duda resuelto en una cuarentena de encuentros, ya que no ha bajado de los 9 canastas de promedio por partido desde su año rookie.

Récrods de triples para la NBA 2025 – 2026

Anotando 100 triples esta temporada, Kevin Durant (2.191) hará su entrada en el Top 10 de los jugadores más prolíficos a larga distancia, en lugar de Vince Carter. A razón de 2 triples por partido, eso debería llevarle una cincuentena de encuentros. Cuidado, sin embargo, con que Buddy Hield (2.127) no le arrebate el puesto antes, o acto seguido.

Por su parte, CJ McCollum (1.989), Mike Conley (1.930), Kyrie Irving (1.876), Chris Paul (1.860) y Tim Hardaway Jr. (1.844) se imaginan bien acceder al total, simbólico, de los 2.000 triples en su carrera. Nada complicado para McCollum y Conley, ni Hardaway Jr, aunque se anuncia más delicado para Irving y Paul.

Récords de NBA de tiros libres 2025 – 2026

¿Y si James Harden (8.164) integrara el Top 3 de los jugadores que cuentan con más tiros libres en su carrera, después de haber integrado el Top 5 la pasada temporada? A día de hoy, tiene un retraso de 367 sobre Moses Malone. Con un promedio de 5 aciertos por partido, necesitaría un poco más de 70 encuentros para subir al podio.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.