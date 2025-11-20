Penúltimo equipo de la NBA en la clasificación de pérdidas de balón, los Warriors saben que es este sector del juego el que lastra su inicio de temporada. Ocho victorias por ninguna derrota. Es el balance de los Warriors cuando pierden menos balones que sus adversarios. Una victoria por ocho derrotas. Es al contrario, su balance cuando pierden más.

Un problema que se repite constantemente

Una estadística que se confirmó esta noche ya que los jugadores de Steve Kerr perdieron en Miami, con 21 pérdidas de balón contra 14 de sus adversarios.

Fought to the finish. Back at home Friday. pic.twitter.com/MTZHa3j5nk — Golden State Warriors (@warriors) November 20, 2025

Mientras lideraban al inicio del último cuarto, los Warriors perderán nueve balones que el Heat transformará en 16 puntos. “Estoy muy, muy confiado en que vamos a corregir eso”, repite Steve Kerr. “Habíamos arreglado eso el año pasado después de la llegada de Jimmy (Butler). Habíamos reducido mucho nuestras pérdidas de balón. Ese será el objetivo al regresar a casa”.

Los Warriors (9 victorias – 8 derrotas) regresan al Chase Center el viernes para comenzar una serie de cinco partidos en casa ante los Blazers. Al final, su “road trip” de seis partidos termina con un balance equilibrado (3 victorias – 3 derrotas) pero estas pérdidas de balón, evitables, dejan un sabor amargo.

Un ataque que no juega lo suficientemente simple

“Debemos hacer un mejor trabajo, como entrenadores, para ofrecer a los jugadores un mejor espaciado, mejores desplazamientos, y enseñar mejor todo eso para que las decisiones se vuelvan más simples”, prosigue Steve Kerr. “Y ellos deben hacer un mejor trabajo tomando simplemente decisiones más simples”.

En otras palabras, los Warriors toman demasiados riesgos y el ataque carece de movimientos. Resultado: mucha torpeza, ya sea en las pérdidas de balón, pero también en los tiros: 36%, incluyendo 26% en triples. Esta noche, Buddy Hield termina con 7/20 en tiros, Brandin Podziemski está en 6/19 y Moses Moody hace 3/12 en triples…

Después de esta derrota en Miami, los Warriors caen a la 29ª posición de la NBA en la clasificación de pérdidas de balón, con un promedio de 17.1 por partido. Incluso los Wizards y los Hornets pierden menos, y solo los Mavericks lo hacen peor.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.