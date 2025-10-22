Para este primer partido de la temporada para ambos equipos, las estrellas están presentes. 12 puntos de Jimmy Butler, incluidos 7/7 en tiros libres, y 10 puntos de Luka Doncic marcan el tono. Las pérdidas de balón y la torpeza de los Lakers permiten sin embargo a Golden State tomar el control de las operaciones (28-22).

Austin Reaves toma el relevo

Mientras Austin Reaves (26 puntos, 9 asistencias) toma el relevo de Luka Doncic, la actividad defensiva de los Warriors continúa frustrando a Los Ángeles. Stephen Curry, hasta ahora discreto, aprovecha una falta flagrante de Marcus Smart para entrar en su partido. Con un triple, pone a Golden State a +10 (45-35).

Los hombres de JJ Redick se relanzan sin embargo. Luka Doncic lidera un 16-5, terminado por tres triples, de los cuales dos para Rui Hachimura (9 puntos), para retomar la ventaja. Hace falta la malicia de Jimmy Butler para permitir a los Warriors irse al descanso por delante (55-54).

Jonathan Kuminga como factor X de Los Ángeles Lakers

Como en su gran época, los Warriors comienzan el tercer cuarto en tromba. Con una defensa siempre tan intransigente y 11 puntos de Jonathan Kuminga (17 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias), Golden State pasa un 23-7 a sus adversarios para tomar 17 puntos de ventaja (78-61). A pesar de un Luka Doncic que cuenta casi la mitad de los puntos de su equipo, los Lakers están en apuros. Un triple de Jake LaRavia, seguido de una canasta tras un rebote ofensivo, les permiten sin embargo mantenerse al acecho (90-79).

Luka Doncic vs Warriors :



43 PTS

17-27 FG (63%)

7-10 FT (70%)

2-10 3PT

12 REB

9 AST

2 STL

1 BLK



Luka tried his best on the offensive end to keep the Lakers in the game but Warriors came out with an intensity in the 3rd quarter that the Lakers did not match.



This is Luka's… pic.twitter.com/Y0DQLUo21y — LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) October 22, 2025

A pesar de sus cinco faltas, Austin Reaves intenta despertar a los suyos pero Buddy Hield (17 puntos, 5/10 en triples) se enciende. Multiplica los triples y Golden State retoma 16 puntos de ventaja (100-84). Los Lakers no se dan por vencidos sin embargo. Golden State encadena tres posesiones vacías y el dúo Doncic-Reaves aprovecha para lanzar un 9-0 que relanza el suspense (105-99).

La banda de Steve Kerr termina sin embargo el trabajo. Un triple de Draymond Green, tiros libres de Jimmy Butler, y un triple desde diez metros de Stephen Curry confirman la victoria de Golden State en la cancha de los Lakers.

Stephen Curry putting on a show 🔥



📺 @NBAonNBC pic.twitter.com/G3dl9nWAMt — Golden State Warriors (@warriors) October 22, 2025

Con lo que debemos quedarnos en Lakers

El colectivo de Golden State a pleno rendimiento. 29 asistencias, 48% de acierto en tiros, y 42% en triples. El movimiento y el altruismo de los Warriors han adelantado a la defensa de los Lakers. Con además un Jimmy Butler agresivo y a 16/16 en tiros libres, un Buddy Hield acertado saliendo del banquillo y un Will Richard interesante para su primer partido NBA, Steve Kerr puede estar satisfecho de esta primera salida.

Luka Doncic tan brillante como solitario. 43 puntos con 65% de acierto en tiros, 12 rebotes, 8 asistencias. En ausencia de LeBron James, el esloveno fue imparable esta noche… pero no fue suficiente. A diferencia de Luka Doncic, los otros Lakers pasaron desapercibidos. DeAndre Ayton fue transparente, el banquillo poco convincente, Rui Hachimura demasiado discreto. Solo Austin Reaves ajustó la puntería pero demasiado tarde, al final del partido, para ayudar a los Lakers a imponerse. JJ Redick y su cuerpo técnico tienen trabajo por delante.

Jonathan Kuminga se muestra. Si bien no pudo ralentizar a Luka Doncic, Jonathan Kuminga entregó una copia ofensiva limpia. Terminó el encuentro con 17 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, todo ello estando a más del 50% de acierto en tiros, y a 4/6 en triples. Después de un verano movido, respondió de la mejor manera. Insertado en el quinteto inicial por Steve Kerr, el alero estuvo acertado en el juego en lugar de estar a contracorriente como a menudo en las temporadas anteriores.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Lakers Brasil.