En llamas para comenzar el encuentro en la cancha de los Pelicans, el escolta se une a Stephen Curry y Klay Thompson, los únicos otros jugadores de la franquicia en haber convertido siete triples en 12 minutos. “No jugamos particularmente bien. No hay mucho que comentar, aparte del ardiente primer cuarto de Moses”. Steve Kerr retendrá entonces al menos un elemento positivo del desplazamiento de sus Warriors a la cancha de los Pelicans: el primer cuarto de fuego de Moses Moody.

Career high for Moses Moody



32 points 🔥 pic.twitter.com/1rVnMhydY9 — Golden State Warriors (@warriors) November 17, 2025

Un inicio histórico para Moses Moody

En un partido donde los Warriors perdieron 21 balones, y donde Stephen Curry (9 puntos con 2/11 en tiros) y Draymond Green (8 puntos con 3/13) ambos sufrieron en términos de acierto, el escolta lanzó perfectamente a su equipo. Es justamente en una secuencia donde Draymond Green falló cantidad de “tip in” que Moses Moody convirtió su primer triple de la noche, después de haber sido servido por Stephen Curry.

Este primer tiro abierto fue el primero de una larga serie para él, que será regularmente olvidado por la defensa rival. Al inicio del cuarto al menos, porque los Pelicans terminaron por comprender que el escolta estaba tomando fuego: ¡21 puntos con siete triples anotados! Solo Stephen Curry y Klay Thompson lo han hecho tan bien – en dos ocasiones cada uno por cierto – en la historia de la franquicia. En toda la historia de la NBA, esto solo ha ocurrido en 33 ocasiones.

El jugador de 23 años, que ya promediaba 42% de acierto de larga distancia antes de este encuentro, anotará otro triple posteriormente para llevar su total a 8/12 – tantos triples como… todo el equipo rival (8/29) – para 32 puntos (10/16 en total). Este total es también un récord en su carrera.

MOSES MOODY.

STEPHEN CURRY.

KLAY THOMPSON.



The only Warriors to make 7 threes in a quarter!



What an ERUPTION from Moody 🤯 pic.twitter.com/uyERAlIMnY — NBA (@NBA) November 17, 2025

“Maldición” familiar rota

“He tenido algunos partidos como este en la G-League, seguro, pero también he tenido donde me sentía tan bien como esto en la NBA. Es de hecho la primera vez que meto ocho triples. Ya había metido siete. He metido siete triples como 30 veces en mi vida”, exagera. Moses Moody añade: “Lo he hecho muchas veces, pero tengo un tío que me dijo cuando era joven que el máximo que había metido eran ocho. Así que intenté llegar a eso toda mi vida. Creo que me lanzó una maldición. Nunca lo había logrado. Probablemente le daré esta camiseta o algo así”.

“Maldición” rota entonces para Moses Moody que se acercó al récord absoluto firmado por Klay Thompson, con 9 triples una noche de enero de 2015 ante los Kings. Un momento que Steve Kerr, acostumbrado a ver tales erupciones, no olvidará.

“Es lo que cada atleta busca: esa zona. […] No importa el nombre, la mente y el cuerpo se alinean, y es algo magnífico de ver. Obviamente, hemos visto a Steph hacer eso un millón de veces, y a Klay también, pero es realmente bonito de ver cuando sucede, porque estos chicos trabajan tanto. Y hay tanta presión y estrés sobre ellos. Podíamos ver a Moses tener una pequeña sonrisa después de cada uno de sus tiros. Era magnífico de ver”, califica el entrenador.

