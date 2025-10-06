En la victoria de los Warriors ante los Lakers, Al Horford realizó perfectamente su primera salida con su nuevo equipo. Como de costumbre, el antiguo interior de Boston no llenó la hoja de estadísticas, con 3 puntos, 4 rebotes y 3 tapones, pero estuvo cómodo y aportó mucho a su equipo. La prueba: en 14 minutos, terminó con un +/- de +13.

Al Horford checked in to a huge ovation for his first Warriors preseason game 🔥 pic.twitter.com/Fztfipmy2f — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 6, 2025

Los elogios de Steve Kerr para Al Horford

“Fue agradable ver su altura, sus tiros, sus pases. Ver el rookie que es“, comenta Steve Kerr. “Siempre está bien colocado. Hizo tres tapones, de los cuales recuerdo dos donde efectuó una rotación perfecta. Sabía que estábamos en final de posesión, sabía dónde estaba, lo que debía hacer. Lleva ahí desde siempre, lo ha visto todo y es natural para él.”

"This is what he brings to the table."



Al Horford (3p/4r/3a/3b) is making an impact in his @warriors preseason debut 💪 pic.twitter.com/kzWwdaHBt0 — NBA (@NBA) October 6, 2025

La integración está yendo por tanto muy bien con los Warriors y, como su entrenador, Stephen Curry no está sorprendido por esta constatación, ya expresada incluso antes de este primer partido.

La visión de Stephen Curry

“Es de una gran inteligencia, es una evidencia”, declara el base. “Es un jugador de experiencia, que ha ganado el título y puede adaptarse a cualquier formación. Nos da espacio, presencia en defensa. Hay una cohesión tácita que va a continuar mejorando. Es entusiasmante para mí tener un pívot tan completo, pero también para Jimmy Butler, Jonathan Kuminga y Draymond Green. Se adapta a cualquier grupo en el que se encuentre.”

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.