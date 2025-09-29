Nos imaginábamos que esto acabaría desbloqueándose en Golden State. Unas horas después de conocer el fichaje de Al Horford por varios años, ahora nos enteramos por ESPN de las firmas de Gary Payton II y De’Anthony Melton.

Al Horford is signing a multi-year contract with the Golden State Warriors, per @ShamsCharania pic.twitter.com/6bC9EiMumk — Bleacher Report (@BleacherReport) September 28, 2025

Dos caras conocidas regresan a Golden State

O quizás deberíamos escribir las “re-firmas”, porque ambos jugadores ya han tenido la oportunidad de evolucionar con los Warriors. Uno más brevemente que el otro, ya que Gary Payton II pasó allí cuatro temporadas y media (2020-22, 2023-25), consiguiendo de paso un título de campeón en 2022, mientras que De’Anthony Melton jugó allí media temporada (2024), antes de ser traspasado debido a su lesión en la rodilla.

Ambos forman parte de los jugadores apreciados por Steve Kerr y vienen a apoyar a Stephen Curry, Brandin Podziemski y Buddy Hield en las líneas traseras de la franquicia californiana.

BREAKING: Gary Payton II is re-signing with the Golden State Warriors 🚨



(via Shams) pic.twitter.com/2ziB7P1lZg — Basketball Forever (@bballforever_) September 29, 2025

De'Anthony Melton is returning to the Golden State Warriors, per @BrettSiegelNBA pic.twitter.com/qluGqDbbz4 — Legion Hoops (@LegionHoops) September 28, 2025

Movimientos adicionales antes del training camp de los Warriors

Cabe destacar que los dirigentes de Golden State también cerraron, acto seguido, un acuerdo con otro escolta: su rookie Will Richard. Firmado por cuatro años (y dos años ya garantizados), había sido elegido en la 56ª posición en el pasado mes de junio.

A la espera del desenlace del culebrón Jonathan Kuminga, los Warriors se muestran finalmente activos, mientras que el inicio del training camp es inminente y la temporada se reanuda en poco más de tres semanas. Todavía pueden ofrecerle alrededor de 22 millones de dólares por año, según ESPN.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.