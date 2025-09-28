El UCAM Murcia ha puesto punto y final a su pretemporada con una victoria convincente ante Coviran Granada (66-77), mostrando buen ritmo y solidez a pesar de las ausencias por lesión. La plantilla del conjunto de Sito Alonso está prácticamente decidida con la llega del nuevo fichaje para evitar que la enfermería afecte a la pista en el inicio de curso, donde los murcianos darán el pistoletazo de salida en casa contra MoraBanc Andorra.

Zach Hicks refuerza a UCAM Murcia

Zach Hicks ya ha sido oficialmente anunciado como nuevo jugador de UCAM Murcia. El ala-pívot estadounidense de 22 años llega para cubrir la baja de Kaiser Gates, que estará fuera entre seis y nueve meses tras una grave lesión de rodilla. Hicks, procedente de Penn State University, completará el puesto de ‘4’ con Toni Nakic y Rubén López de la Torre.

✅ 𝐸𝑙 𝑈𝐶𝐴𝑀 𝑀𝑢𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝐺𝑟𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎



🏀 Vence 66-77 en un partido en el que debutó el recién aterrizado Zach Hicks



📸 Vic Nacho#Eterno pic.twitter.com/uqxdpoGZoZ — UCAM Murcia (@UCAMMurcia) September 28, 2025

El norteamericano ha firmado un contrato hasta el final de la temporada 2025/26, con opción a una campaña más, y vivirá su primera experiencia europea, sumándose al equipo junto a David DeJulius como fichas extracomunitarias. Hicks, que ya ha jugado su primer amistoso con la camiseta del cuadro murciano, podría debutar este próximo fin de semana de manera oficial en ACB.

El primer partido de Zach Hicks con UCAM Murcia

En el último partido de pretemporada para los de Sito Alonso, donde han ganado al Coviran Granada, Zach Hicks ha disfrutado de sus primeros minutos con UCAM Murcia, dejando buenas sensaciones y mostrando que puede combinar el juego interior con amenaza desde el perímetro, como un ala-pívot moderno del baloncesto europeo actual.

Su fichaje puede ser clave para Sito Alonso en ACB y FIBA Europe Cup si consigue adaptarse rápido al equipo y a la competición doméstica. Zach Hicks es capaz de aportar tiro exterior, algo de los que ha carecido el conjunto murciano en sus últimos encuentros, aparte de generar segundas oportunidades en la pintura con sus características físicas.

Plantilla UCAM Murcia 2025-26

Bases: Dani García, David DeJulius y Michael Forrest.

Escoltas: Dylan Ennis y Jonah Radebaugh.

Aleros: Howard Sant-Roos, Joao Neves, Sander Raieste y Will Falk.

Ala-Pívots: Kaiser Gates, Rubén López de la Torre, Toni Nakic y Zach Hicks.

Pívots: Devontae Cacok, Emanuel Cate, Lee Aaliya y Moussa Diagne.