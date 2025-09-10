El Real Madrid de Scariolo ya ha empezado a andar con los primeros partidos amistosos, donde ha ganado a Unicaja y ALBA Berlín. Aunque la plantilla parecía cerrada en un principio, la dirección deportiva, liderada por Sergio Rodríguez, tiene en mente traer un fichaje más que aporte más nivel y rotación a la línea exterior. El jugador que suena para llegar al conjunto blanco tiene, además, una curiosa historia relacionada con Stephen Curry.

La vinculación entre Stephen Curry y Jordan Loyd

El Real Madrid ha mostrado interés en los últimos días por Jordan Loyd, cuya historia se cruza curiosamente con Stephen Curry. Durante los playoffs de 2019 de la NBA, Loyd desempeñó un papel clave fuera de la cancha con los Raptors, ya que se encargó de preparar a sus compañeros imitando a los rivales en los entrenamientos. Como curiosidad, Scariolo formaba parte del cuerpo técnico como entrenador asistente.

En la segunda ronda centró su atención en Ben Simmons y en las finales asumió el rol de Curry, viviendo de primera mano la intensidad de la defensa de los Raptors: “Es difícil incluso recibir el balón. Ni me imagino cómo lo vive Steph”. La estrategia que desempeñó Loyd en las sesiones preparatorias sirvió para que Toronto neutralizara al jugador franquicia de Golden State.

Compañeros en Toronto, como Kyle Lowry, elogiaron la labor de Jordan Loyd en su imitación a Curry: “Su trabajo fue excepcional durante toda la temporada y nos ha servido mucho para estos playoffs”.

El interés del Real Madrid por Jordan Loyd

El Real Madrid sigue firme en su interés por Jordan Loyd para reforzar el juego exterior. El escolta estadounidense, nacionalizado polaco, está brillando en el EuroBasket 2025 con Polonia. El acuerdo con el jugador está cerrado, pero su incorporación se complica por la necesidad de negociar con AS Mónaco y con el Valencia Basket, que conserva sus derechos de tanteo en España.

Loyd, que ya militó en el Valencia Basket en la temporada 2019-20 y cuenta con experiencia en la NBA como hemos comentado, se ha convertido en un objetivo estratégico para el club blanco, que está sorprendido con su excelente rendimiento en el EuroBasket, promediando 23 puntos por partido. De concretarse, la plantilla del Madrid se ampliaría hasta 16 jugadores.

La relación entre Jordan Loyd y Scariolo antes del Real Madrid

Jordan Loyd mantiene una relación especial con Sergio Scariolo, quien lo dirigió en los Toronto Raptors durante la temporada 2018-19. Su posible fichaje se explica tanto por esta conexión con el técnico italiano, que conoce su capacidad anotadora, como por la necesidad del Real Madrid de incorporar un jugador exterior capaz de aportar puntos y experiencia en los momentos decisivos.