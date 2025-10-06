Los Los Angeles Lakers siguen sin vencer en la pretemporada de la NBA. Los Lakers perdieron ante los Golden State Warriors, por 111 a 103, en la noche del domingo, pero al menos consiguieron evitar una humillación.

Comienzo de partido equilibrado

Los Lakers tuvieron tres grandes bajas para el partido contra los Warriors: LeBron James, Luka Dončić y Austin Reaves, entrando a la cancha con solo dos de los cinco titulares: Rui Hachimura y Deandre Ayton. Para completar el quinteto, JJ Redick alineó a Jarred Vanderbilt, Gabe Vincent y Jake LaRavia.

Los Warriors, por su parte, entraron a la cancha con el equipo titular, incluyendo a Stephen Curry, Jimmy Butler y Draymond Green. A pesar de eso, el partido fue bastante equilibrado hasta la mitad del segundo cuarto, con varios intercambios de liderazgo, hasta que Golden State consiguió abrir siete puntos de ventaja antes del final de la primera parte.

La defensa de los Lakers estaba yendo bien en manos de Ayton y Vanderbilt, que estaban con siete y seis rebotes cada uno, respectivamente. Vincent asumió el protagonismo en el ataque y se fue al descanso con 16 puntos.

LaRavia ALLEY OOP TO AYTON pic.twitter.com/yAkhc5Iegd — Lakers Empire (@LakersEmpire) October 6, 2025

Una casi humillación para los Lakers

La vuelta del descanso fue desastrosa, recordando incluso los apagones que los Lakers sufrían durante el tercer período a lo largo de la pasada temporada. Solo en los dos primeros minutos, los Warriors consiguieron una racha de 12 a 2, obligando a Redick a pedir un tiempo muerto. No sirvió de nada; la diferencia en el marcador se hizo aún mayor.

El partido se encaminaba hacia una gran humillación en la cuenta del equipo de Los Ángeles, que llegó a estar por detrás en el marcador por 24 puntos. El atropello solo no se concretó porque Steve Kerr decidió descansar a los titulares. El último cuarto fue prácticamente un partido de Summer League entre reservas y rookies de ambos equipos.

Bronny James, Dalton Knecht y R. J. Davis tomaron el mando tanto en el ataque como en la defensa, y consiguieron reducir a los reservas rivales a solo nueve puntos, disminuyendo la diferencia a ocho al final.

Bronny James gets UP for this putback slam ‼️



He finds an opening and punches it home with one hand! pic.twitter.com/Uo7ok7FWCK — NBA (@NBA) October 6, 2025

Lakers vs Warriors: Destacados del partido

Lakers :

Vincent: 16 pts y 5 ast.

Knecht: 12 pts, 6 reb y 3 ast.

Davis: 11 pts, 1 reb y 1 ast.

LaRavia: 10 pts, 3 ast y 1 rob.

Vanderbilt: 9 pts, 7 reb y 4 ast.

Warriors :

Moody: 19 pts, 1 ast y 1 rob.

Curry: 14 pts, 1 reb y 2 ast.

Spencer: 12 pts, 3 reb y 4 ast.

Hield: 11 pts, 2 reb y 3 ast.

Butler: 9 pts, 4 reb y 2 ast.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio LakersBrasil.