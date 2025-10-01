Tocado en los glúteos, LeBron James ha comenzado el camp de los Lakers “de calle”. A casi 41 años, inútil tomar el menor riesgo, y el alero de los Lakers ya está siendo cuidado. JJ Redick ha explicado que el objetivo era que su jugador estuviera recuperado a tiempo para el primer partido de temporada regular contra los Warriors, pero el entrenador de los Lakers no descartó la posibilidad de que LeBron James participe en al menos uno de los seis partidos de pretemporada. “Sería bueno…” reconoció.
Year 23 x Year 2 👑— NBA (@NBA) September 30, 2025
LeBron James and Bronny James at 2025 Media Day pic.twitter.com/UbKLESWxu0
Una puesta a punto progresiva con Ángeles Lakers
“Es sin duda una puesta a punto un poco más progresiva para él antes de la noche de apertura”, se justificó JJ Redick, en comparación con la pasada temporada. “Obviamente, en una 23ª temporada, estamos en terreno desconocido. El proceso será más lento para él antes del primer partido. Tiene 22 años de desgaste detrás y está gestionando una pequeña irritación nerviosa a nivel del glúteo.”
Por parte de LeBron James, su presencia fuera de la cancha es tan importante como su juego en la cancha. Es el mensaje que ha querido transmitir. Según ESPN, también pidió al cuerpo técnico ser muy precavido. El objetivo no es estar al 100% en septiembre, sino en abril.
Una presencia al borde de la cancha de LeBron James
“Todavía estoy en proceso de recuperación… Aún no estoy donde quiero estar. Pero en septiembre, no quiero estar en mi nivel óptimo. Todavía tengo tiempo, y tengo ganas de pasar por este proceso para llegar ahí. Siempre es un desafío: ¿cómo puedo hacer que mi cuerpo se acerque al 100% para poder salir y rendir a un alto nivel?” confirma LeBron James. “Hay muchos kilómetros en mi juego y me he entrenado durante toda la intersaison. Pero mi presencia también será importante: incluso cuando no estoy en la cancha, quiero estar en sintonía con lo que estamos haciendo para saber en todo momento lo que está pasando.”
Una actitud confirmada por Austin Reaves. “Ya sabes, es Bron, siempre observa y comunica lo que ve. Creo que ese es el enfoque que va a adoptar por ahora, ser uno de nuestros líderes vocales. Es lo que ha hecho toda su carrera.”
Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.