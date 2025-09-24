La plantilla de los Los Angeles Lakers se reunirá para el training camp antes de la pretemporada de la NBA entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. Este será el primer contacto de JJ Redick con nuestros tres principales nuevos refuerzos: Deandre Ayton, Marcus Smart y Jake LaRavia. A partir de ahí, el técnico tendrá una mejor idea de cómo encajarlos en la rotación, lo que puede acabar sorprendiendo.

Deandre Ayton: El comodín

Primera selección general en el Draft de 2018 —el mismo de Luka Dončić—, Deandre Ayton es un gran comodín, ya que puede adaptarse tanto en defensa como en ataque. Y la última vez que jugó con un maestro del pick-and-roll, Ayton fue el pívot titular de un equipo que llegó a las Finales de la NBA.

Aquí hablamos de la dupla formada con Chris Paul en los Phoenix Suns, equipo que fue campeón del Oeste y acabó perdiendo las Finales ante los Milwaukee Bucks en 2021. Ahora, Deandre volverá a jugar con otro maestro del pick-and-roll; sabemos que tiene potencial para formar una gran dupla con Luka, porque ya lo hemos visto antes.

Luka Doncic x DeAndre Ayton, I can see the vision, LakerNation💙💛 pic.twitter.com/ta71DCPblh — HoodiDavis (@HoodiDavis) September 22, 2025

Queda por ver si dejará que sus problemas disciplinarios entorpezcan el camino, lo que sería un desperdicio, ya que su contrato de dos años es una buena motivación financiera para mantenerse consistente y comprometido.

Marcus Smart: Defensa consistente para los Lakers

Quizás la pieza más importante adquirida en la offseason sea Marcus Smart, que fue elegido Jugador Defensivo del Año por la NBA hace apenas tres temporadas. El base llega justamente para llenar la principal deficiencia de los Lakers, y puede hacerlo tanto en el quinteto titular como siendo un sexto hombre ideal.

El problema es que después de eso, tuvo muchos problemas con lesiones y apenas pisó la cancha. Si el departamento médico de los Lakers consigue mantenerlo sano, Smart seguramente ofrecerá una buena secuencia de partidos, aunque sea con una carga reducida, lo que ya es suficiente en la defensa de un equipo que no tenía ninguna pieza para eso.

Jake LaRavia: La gran oportunidad en Ángeles Lakers

Viniendo del banquillo de unos Memphis Grizzlies en recuperación tras las largas ausencias de Ja Morant, Desmond Bane y Jaren Jackson Jr., Jake LaRavia tendrá en los Lakers la primera —y quizás mayor— oportunidad de su carrera para actuar de forma consistente en la NBA.

En medio de talentos como LeBron James, Luka Dončić y Austin Reaves, incluso viniendo del banquillo, Jake podrá mejorar su calidad de juego y aún puede convertirse en una pieza clave si se enfoca en la defensa, como un nombre confiable para conseguir rebotes en la pintura y partir hacia el juego de transición lo más rápido posible. Esperamos que sepa aprovechar esta oportunidad.

🎥: Jake LaRavia | Switch Defender



Always Active & Engaged.



Moves w/ purpose, always fights to get back into the play.



Exact type of Connective Defender you’d want to uphold the integrity of your scheme.



🔗: Film Session on JL’s

Perimeter Defense-https://t.co/b3IlUIcz7d pic.twitter.com/oVtAvrSGhS — Lakers Legacy (@LakersLegacyPod) August 30, 2025

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio LakersBrasil.