La nostalgia de ver a los Los Angeles Lakers en acción está a punto de terminar. La NBA ha publicado el calendario completo del equipo, con todas las fechas de los compromisos que los jugadores tendrán durante la pretemporada 2025-26.

🚨 THIS IS THE LAST WEEK WITHOUT LAKERS BASKETBALL UNTIL AT LEAST MID-APRIL!!!! pic.twitter.com/9K9690fN4n — LakersMuse (@LALMuse) September 22, 2025

Los Angeles Lakers Media Day

Las vacaciones para la plantilla de los Lakers terminan oficialmente el 29 de septiembre; todos deberán presentarse en las instalaciones del equipo para el famoso Media Day, día en el que se realizan las fotos y vídeos oficiales para la próxima temporada. Además, algunos jugadores también ofrecerán entrevistas sobre toda la preparación del equipo y las expectativas para la temporada 2025-26.

Este será el primer Media Day de Luka Doncic con los Lakers; finalmente tendrá fotos oficiales con sus compañeros de equipo y es uno de los nombres esperados para la rueda de prensa.

Los Angeles Lakers Training Camp

Con todas las fotos y vídeos realizados, el momento de distensión entre los jugadores de los Lakers sirve como un buen calentamiento para el training camp, que se llevará a cabo entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

NEED THIS DUO BACK ASAP 🤩 pic.twitter.com/Hsd7cUZuTr — Lakers Lead (@LakersLead) September 23, 2025

Esta es la mejor oportunidad para que Doncic y los nuevos nombres, como Marcus Smart, Deandre Ayton y Jake LaRavia, desarrollen la química con los jugadores más veteranos del equipo —principalmente LeBron James, Austin Reaves y Rui Hachimura.

Además, JJ Redick tendrá una mejor idea de qué combinaciones probar durante los partidos de pretemporada, que comienzan el 3 de octubre para los Lakers, con el duelo contra los Phoenix Suns.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio LakersBrasil.