El entrenador de Los Los Angeles Lakers JJ Redick abordó abiertamente las fallas y dejó claro que la responsabilidad es suya, y que los cambios necesitan suceder.

JJ Redick: Este es mi trabajo

En conversación con la prensa después del entrenamiento, Redick fue directo al punto. El entrenador afirmó que no aceptará la idea de que los Lakers simplemente no serán un buen equipo defensivo en esta temporada. Para él, la responsabilidad es encontrar formas para resolver estos puntos con urgencia. “Este es mi trabajo”, dijo Redick. “No voy a simplemente decir: ‘Ah, no vamos a ser un buen equipo defensivo’. No. Vamos a luchar, batallar y hacer todo lo que podamos para convertirnos en un buen equipo defensivo”.

“This is my job. I'm not gonna just say, 'Oh, we're not going to be a good defensive team.' No. We're gonna scrap and claw and do everything we can to turn us into a good defensive team.” – JJ Redick on LAL’s recent defensive struggles pic.twitter.com/pN4JUc2l2e — Dave McMenamin (@mcten) December 13, 2025

La declaración traduce el clima dentro de la organización: existe confianza en el plantel, pero también consciencia de que las fallas necesitan ser tratadas con seriedad. Los Lakers tienen talento ofensivo para competir en alto nivel, pero las estadísticas defensivas cuentan una historia diferente.

La defensa de los Lakers: números que preocupan

Hasta el momento, los Lakers ocupan la 18ª posición en la NBA en puntos sufridos por partido, permitiendo 116.8 puntos en promedio. El equipo también ostenta un modesto saldo de 1.5 puntos, solo el 13º de la liga. Para un equipo que tiene aspiraciones reales de título, estos números encienden la alarma.

La derrota ante los Spurs expuso estos problemas. Incluso sin Victor Wembanyama, San Antonio aprovechó la fragilidad defensiva de los Lakers en el perímetro y en transición:

23 puntos cedidos en transición

16 triples convertidos por los Spurs

Ritmo de juego de los Spurs superior durante todos los 48 minutos

Dificultad de los Lakers para contener penetraciones, cortes y movimiento sin balón

Los Lakers tienen talento individual de alto nivel, incluyendo a LeBron James, Luka Doncic, Marcus Smart (cuando está sano) y Deandre Ayton, pero aún carecen de consistencia colectiva. La defensa de cambio, la comunicación y la cobertura de ayuda fueron puntos frágiles contra San Antonio.

Contexto de la temporada: buenos resultados, pero señales mixtas

A pesar de las dificultades en el lado defensivo, los Lakers tienen un sólido 17-7 en la temporada y están empatados en la cuarta posición del Oeste. Esto muestra que el equipo sigue siendo competitivo, capaz de ganar partidos incluso cuando el sistema defensivo no funciona como debería. Sin embargo, Redick sabe que depender solo del talento ofensivo no es sostenible, especialmente cuando lleguen los playoffs.

El plantel también todavía está en formación. Luka Doncic llegó en febrero, mientras que Deandre Ayton, Marcus Smart y Jake LaRavia fueron añadidos durante la offseason. Para un equipo relativamente nuevo, la construcción de una identidad defensiva lleva tiempo, y errores como el de la NBA Cup forman parte del proceso. Jugadores como Smart, especialista defensivo y ex Defensive Player of the Year, hacen falta. Smart tiene promedios de 1.8 robos y su entendimiento táctico ayuda a los Lakers en las rotaciones defensivas y en la comunicación. Su ausencia en los últimos partidos limita al equipo en un sector que ya es frágil.

La temporada es larga, y los Lakers tienen tiempo, y talento, para corregir sus problemas. Pero la alerta está dada: para competir con Oklahoma City, Denver, Minnesota o incluso los propios Spurs, la evolución defensiva no es opcional. Con JJ Redick asumiendo públicamente la responsabilidad y prometiendo cambios, ¿serán los Lakers capaces de transformar su defensa y volver al nivel de contendiente que los aficionados esperan?

