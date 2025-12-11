Los Spurs han explotado plenamente las debilidades de la defensa de Los Angeles, que patina desde el inicio de temporada. “Defender es sin duda nuestra mayor dificultad actualmente“. Al momento de analizar la derrota de su equipo ante los Spurs, JJ Redick lo dijo todo en una sola frase. Los Lakers sufren de este lado de la cancha y nada parece funcionar desde hace algunas semanas para invertir la tendencia.

“No somos buenos en ciertos aspectos: no provocamos pérdidas de balón, fuimos catastróficos al final del primer cuarto y en el inicio del segundo, así que nos encontramos en dificultades. Si nuestro adversario tira bien, nos encontramos en gran dificultad”, advierte el entrenador. Y como San Antonio tiró con 17/38 en triples (45%), los californianos cedieron. “Es una debilidad en la que debemos progresar. El estado de ánimo siempre es bueno aquí, sabemos que podemos hacerlo… Pero tenemos que ser un grupo que defienda de a cinco”, resume Austin Reaves sobre la defensa en el perímetro.

27ª defensa de la NBA en los últimos diez partidos

Además, JJ Redick nota que “pocos equipos no tienen una debilidad sobre la cual se puede presionar y continuamente, ante nosotros, presionan en el mismo lugar”. LeBron James y sus compañeros fueron superados por los texanos. “Tienen seis o siete jugadores que pueden marcar diferencias con el dribling, que son muy rápidos”, observa el mejor anotador de la historia.

¿Qué hacer entonces para detener esta hemorragia? “Debemos estar conectados y no hacerlo individualmente, debemos comunicarnos”, responde LeBron James. Desde su partido de referencia en defensa ante los Bucks, el 15 de noviembre, con solo 95 puntos encajados, los jugadores de Los Angeles patinan para contener a su adversario.

En los últimos 10 partidos, muestran la 27ª eficacia defensiva de la liga, con 120.9 puntos encajados por cada 100 posesiones. Es demasiado y esto perjudica las actuaciones del equipo, cuyo ataque funciona bastante bien al mismo tiempo.

“No estamos al nivel deseado. Volvemos de la Conferencia Este, después de largos desplazamientos. Debemos reconcentrarnos. Estamos un poco letárgicos, lo sentimos, los entrenadores también, los aficionados igualmente”, concluye Marcus Smart, ex mejor defensor de la NBA justamente reclutado para ayudar al equipo en este aspecto.

