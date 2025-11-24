En medio del excelente inicio de temporada, con una campaña de 11-4 y el cuarto lugar en el Oeste, los Lakers comienzan a ajustar las piezas de complemento del plantel. Con el equipo principal finalmente sano tras los regresos de LeBron James y Gabe Vincent, la franquicia ya mueve sus plazas de two-way y apunta a un refuerzo que viene llamando la atención en la G League: el ala-pívot Drew Timme, del South Bay Lakers.

Bronny y Adou Thiero van a la G League, Lakers abre espacio para ajustes

Con todos a disposición en el equipo principal, los Lakers decidieron dar más tiempo de cancha y protagonismo a dos jóvenes: Bronny James y el alero novato Adou Thiero fueron asignados al South Bay Lakers, afiliado de la franquicia en la G League. La idea es simple: mantener a ambos en ritmo, con minutos consistentes y un papel mayor del que tendrían en el plantel de rotación corta de la NBA.

Super excited to see Drew Timme join the Lakers on a two-way contract. He’s got a good feel for the game, and there’s always room for growth.



South Bay Lakers numbers through 4 games:

– 28.3 PPG

– 6.5 REB

– 4.5 AST

– 1.5 STL pic.twitter.com/Kstoruj5MW — Lakers Visuals (@LakersVisuals) November 21, 2025

Esta reorganización de minutos y funciones en la base abre espacio para otro movimiento: la promoción de uno de los destacados del propio South Bay a un contrato two-way.

Drew Timme debería ser promovido a contrato two-way

Según Brett Siegel, de ClutchPoints, los Lakers están en proceso de promover a Drew Timme a un acuerdo two-way. Con este tipo de vínculo, el jugador continúa a disposición del South Bay, pero pasa a tener la posibilidad de actuar en partidos oficiales por el equipo principal a lo largo de la temporada.

Timme, de 25 años, 2,06m y 106 kg, viene en gran forma en la G League. Fue recientemente elegido G League Player of the Week, con promedios de 30,0 puntos, 7,0 rebotes y 4,7 asistencias por partido.

Making an early impact! 💥



Drew Timme has been named the G League's Player of the Week after putting up 30.0 PPG and 7.0 RPG during a 3-0 stretch for the @southbaylakers. pic.twitter.com/xgwuVAA7Wn — NBA G League (@nbagleague) November 18, 2025

El ala-pívot no fue seleccionado en el Draft de 2023, pero construyó un currículum respetable en el baloncesto universitario, actuando por cuatro temporadas en Gonzaga. En su último año de NCAA, como senior, registró :

21,2 puntos,

61,6% de acierto en tiros de campo,

7,5 rebotes,

3,2 asistencias

1,0 tapón por partido.

Lo que Timme puede ofrecer al plantel de los Lakers

Timme siempre fue conocido en Gonzaga por su combinación de habilidad ofensiva en media cancha, uso de footwork en la pintura y capacidad de pasar el balón por encima del promedio para un big. Estos atributos comienzan a aparecer también en la G League, donde está anotando en alto volumen y, al mismo tiempo, involucrando a sus compañeros.

Para los Lakers, que ya tienen una columna vertebral fuerte con LeBron, Luka Doncic y Austin Reaves, la llegada de un jugador como Timme en un contrato two-way representa la oportunidad de probar otra opción de ala-pívot con lectura de juego y buen toque ofensivo, capaz de aprovechar espacios creados por las estrellas, y una pieza de profundidad para situaciones de temporada larga, lesiones puntuales o descansos programados.

🎥: Drew Timme | Ballhandling



Whether it’s dancing his way into the Paint Or initiating the Break in Transition-



One of Timme’s best Offensive Traits is his ability to handle the rock for a Big.



🔗: Full Strengths & Weaknesses Film Profile-https://t.co/0sKCPuuZ5a pic.twitter.com/LVsATkx0oH — Lakers Legacy (@LakersLegacyPod) November 23, 2025

Aunque no se convierta de inmediato en un nombre fijo en la rotación, tener a alguien produciendo a nivel de Player of the Week en la G League dentro del propio sistema es un activo interesante para la franquicia.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Lakers Brasil.