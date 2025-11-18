¿Es un ensayo general, o para acostumbrarnos mejor al vacío abismal que podría dejar la próxima temporada? En cualquier caso, LeBron James todavía no ha hecho su aparición en este inicio de temporada regular 2025/2026 de la NBA. King James está convaleciente, pero todo hace creer que debería reencontrarse con su franquicia de Los Angeles Lakers en los próximos días.

LeBron James is BACK 🔥 pic.twitter.com/O6TI9eRy2C — BrickCenter (@BrickCenter_) November 17, 2025

¿Rumbo a Houston para LeBron James?

Con un objetivo evidente. Mientras se prepara para celebrar sus 41 años, LBJ solo tiene una idea en mente, es decir ganar un último anillo de campeón antes de retirarse. Es especialmente en este sentido que los Lakers rompieron su alcancía para conseguir los servicios de Luka Doncic. Queda por saber si tal aporte será suficiente para los californianos, actualmente cuartos de la Conferencia Oeste. En caso contrario, LeBron James podría dejarse tentar por un último desafío XXL.

El verano pasado, los Houston Rockets crearon sensación al conseguir los servicios de Kevin Durant. El alero de 37 años, cuádruple campeón olímpico con Team USA, bicampeón NBA y MVP en 2014, forma parte de las leyendas vivas de este deporte. Desde su llegada, la franquicia texana espera jugar los primeros roles en la Conferencia Oeste, y por qué no conseguir un nuevo título después del formidable doblete realizado en 1994 y 1995.

Kevin Durant becomes the fastest player in Rockets history to reach 300 points. pic.twitter.com/KBEoUnv1eq — Real Sports (@realapp) November 17, 2025

Según Basketball Rush, después de Kevin Durant, Houston estaría pensando en hacer fichar a LeBron James para reforzar considerablemente su roster. Financieramente hablando, los Rockets tendrían mucho que hacer para entrar en los límites del techo salarial establecido por la NBA. Deportivamente, en cambio, el actual tercero de la Conferencia Oeste formaría aún más parte de los favoritos en la carrera por el famoso anillo. ¿La elección perfecta para The King?

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio We Sport.