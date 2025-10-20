Bajo contrato hasta el verano de 2026, Kevin Durant está decidido a inscribirse un poco más en la duración en Houston. ESPN anuncia así que el alero de 37 años acaba en efecto de firmar una extensión de dos años por 90 millones de dólares. Una suma colosal… pero por debajo de lo que hubiera podido reclamar.

Extended 🤝



OFFICIAL: The Houston Rockets today announced they have signed forward Kevin Durant to a contract extension. pic.twitter.com/SMtHOAzjT0 — Houston Rockets (@HoustonRockets) October 19, 2025

Un descuento estratégico para los Rockets

Elegible para un contrato de 120 millones por dos temporadas, el doble campeón de la NBA ha aceptado un descuento de 30 millones de dólares. Una elección estratégica tanto como colectiva, ya que va a permitir a los Rockets mantener flexibilidad en los próximos meses. En particular para renovar a Tari Eason, y por qué no, reforzar la plantilla en el verano de 2026.

Con una “player option” sobre el segundo año, Kevin Durant conserva sin embargo un máximo de control sobre su futuro. Podrá en efecto probar el mercado en 2027, si lo desea, al acercarse a sus 39 años.

El jugador mejor pagado de la historia

Si llega hasta el final de este nuevo contrato, Kevin Durant entrará en la historia de la NBA desde otro ángulo: el de las finanzas. Con un total de 598,2 millones de dólares acumulados en salarios desde su Draft en 2007, se convertiría en el jugador mejor pagado de la historia, por delante de LeBron James (583,9 millones de dólares al final de la temporada).

Un récord simbólico… ¿pero temporal? El “King” podría volver a adelantarlo desde su próxima firma, él que aún no ha oficializado su futuro más allá del próximo verano.

