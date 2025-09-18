Al menos por ahora, LeBron James sigue siendo jugador de Los Angeles Lakers y estará presente en el training camp de este mes. Sin embargo, el futuro del jugador sigue siendo incierto: su contrato de 52,6 millones de dólares (aprox. 49,5 M€) vence al final de la temporada 2025-26 y existen especulaciones de que podría ser su última temporada en el equipo, o incluso en la NBA.

Incertidumbre sobre el futuro

Los rumores indican que LeBron incluso podría solicitar un traspaso antes del cierre del periodo de negociaciones a mitad de temporada. Según Brian Windhorst, de ESPN, ni siquiera el propio jugador tiene claridad sobre sus planes a partir de 2026. En su podcast “Brian Windhorst & The Hoop Collective”, mencionó que el veterano de 40 años ha sido vinculado incluso a ligas fuera de la NBA. No obstante, destacó que James aún muestra un alto nivel competitivo y no da señales de desaceleración, salvo que sufra alguna lesión.

“Sigo escuchando a gente decir que este puede ser el último año, este puede ser el último año. Bueno, ha sido vinculado a una posible oportunidad de jugar en otras ligas. No sé, quizá. Pero si se mantiene sano, no veo a LeBron James bajando el ritmo.”

El desempeño de 2024-25 en los Ángeles Lakers

En la última temporada, LeBron mantuvo números impresionantes: promedió 24,4 puntos, 7,8 rebotes y 8,2 asistencias, con un 51,3 % en tiros de campo y 37,6 % en triples. Fue seleccionado para el All-Star Game y para el All-NBA Second Team, demostrando que sigue entre los mejores de la liga.

Compartiendo protagonismo con Luka Doncic

Con Luka Doncic asumiendo ahora el papel principal en la creación ofensiva de los Lakers, LeBron podrá ahorrar energía y mantener la consistencia durante la temporada. Este cambio en el esquema podría prolongar su carrera, permitiéndole decidir jugar más allá de 2026 si así lo desea.

Qué esperar de LeBron James

In 45 days, LeBron James will become the first player in NBA history to play 23 seasons 👑



Will we ever see this again? pic.twitter.com/jnYWdyZvSB — Lakers All Day Everyday (@LADEig) September 7, 2025

Independientemente de la decisión de LeBron al final de la temporada, su 23ª participación consecutiva en la NBA ya es histórica. Si decide continuar, podrá elegir entre renovar con los Lakers, buscar un nuevo desafío o incluso aventurarse en otra liga. Si opta por retirarse, dejará el deporte consolidado como uno de los más grandes de todos los tiempos.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio LakersBrasil.