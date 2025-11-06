Ya hace cerca de un mes que se sabe que LeBron James estará ausente para el inicio de temporada. ESPN aporta hoy algunas novedades del “King”, mientras que los Lakers gestionan perfectamente su ausencia con un muy buen balance de 7 victorias y 2 derrotas. Afectado por una ciática – un dolor que parte de las lumbares e irradia hacia la pierna – que arrastra desde hace casi cuatro meses, el alero sigue un protocolo de recuperación progresiva.

Un regreso previsto para mediados de noviembre de LeBron James con Ángeles Lakers

Por ahora, solo está en la etapa de entrenamiento individual. El siguiente paso será participar en sesiones colectivas de cinco contra cinco. Pero con la gira por el Este que espera a los Lakers durante una semana, su regreso no debería producirse antes de al menos cinco partidos. En el escenario más optimista, podría reaparecer el 18 de noviembre en casa, ante el Jazz.

El calendario se mantendría entonces respetado para su regreso. Hasta entonces, LeBron James podría incluso entrenar con la franquicia de G-League de los Lakers, para recuperar ritmo antes de lanzar (por fin) su 23ª temporada NBA.

“Esperamos que esté de vuelta hacia la segunda o tercera semana de noviembre”, confiaba recientemente su entrenador, JJ Redick. El técnico de los “Purple & Gold” desearía poder contar lo antes posible con su cuádruple MVP, al 100% físicamente, para aliviar a Luka Doncic y Austin Reaves en el sector ofensivo.

