Los Lakers y LeBron James finalmente han establecido un plazo más claro para el regreso del jugador, que está apartado debido a un caso de dolor ciático. Según el insider Shams Charania, de ESPN, la expectativa es que LeBron vuelva a jugar a mediados de noviembre, tras un proceso de rehabilitación gradual y cuidadoso.

Recuperación larga y enfoque paciente

LeBron fue diagnosticado con la lesión durante un entrenamiento a mitad de la offseason, lo que le impidió realizar su tradicional preparación física antes del inicio de la temporada. Desde entonces, el veterano se ha concentrado en tratamientos y fortalecimiento muscular para aliviar la compresión en el nervio ciático, que causa dolor y limitación de movimiento.

Charania explicó, en participación en el programa NBA Today, que el regreso será cuidadosamente planeado: “Estoy informado de que los Lakers y LeBron están planeando mediados de noviembre como un regreso realista”, dijo el periodista. “Una fuente me contó que LeBron está adoptando un enfoque paciente en la recuperación. El proceso de puesta a punto incluirá mucho trabajo físico y acondicionamiento.”

Reporting for ESPN NBA Countdown on LeBron James expected to take a patient approach before his Lakers season debut: pic.twitter.com/Z2INLMGhfZ — Shams Charania (@ShamsCharania) October 16, 2025

Primer inicio de temporada sin LeBron

Por primera vez en su carrera, LeBron James no estará en la cancha en el estreno de la temporada regular. Los Lakers abrirán su temporada el 21 de octubre, en casa, contra Stephen Curry y los Golden State Warriors. El número 23 será reevaluado a finales de octubre, pero, aunque reciba el alta médica, aún necesitará un período para retomar el ritmo de juego y el acondicionamiento ideal.

El técnico JJ Redick y el equipo médico han sido enfáticos en mantener una postura de cautela. La prioridad es garantizar que el veterano vuelva en condiciones de permanecer sano hasta los playoffs, evitando cualquier recaída. A los 40 años, y con 23 temporadas en la NBA, LeBron necesita un cronograma adaptado a su realidad física.

Luka Dončić asume el protagonismo

Mientras LeBron se recupera, el mando de los Lakers está en manos de Luka Doncic. El esloveno será el principal responsable de llevar al equipo en este inicio de temporada, con apoyo de Austin Reaves, Rui Hachimura y Deandre Ayton. La misión es mantener a los Lakers competitivos hasta el regreso del veterano.

25 points.

7 rebounds.

4 assists.

4 threes.



Luka Dončić SHINED in his @Lakers preseason debut! pic.twitter.com/in0O2D8w8O — NBA (@NBA) October 15, 2025

Con el nuevo plan, Los Ángeles espera tener a su dupla de superestrellas en plena forma a tiempo para una secuencia importante de partidos en noviembre y diciembre, cuando la compenetración y el ritmo del equipo comenzarán a consolidarse.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Lakers Brasil.