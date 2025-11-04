“Dije a los chicos antes del partido: ‘Tenemos suficientes recursos en este vestuario para ganar este partido.'” Si sabía que sus Lakers tenían los medios para imponerse en Portland, a pesar de las ausencias conjugadas de Luka Dončić, Austin Reaves y LeBron James, JJ Redick quizás no sabía sin embargo quién iba a tomar las cosas en mano.

NICK SMITH JR. TONIGHT:



25 POINTS

6 ASSISTS

2 STEALS

10/15 FGM

5/6 3PM

27 MINUTES pic.twitter.com/JfouZlSFgV — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 4, 2025

Todos miraban a Ayton y Hachimura, pero la estrella de los Lakers fue el jugador menos pensado

En la ocasión, Deandre Ayton y Rui Hachimura respondieron presente con respectivamente 29 y 28 puntos. Pero la sorpresa de la noche del lado de los Lakers vino de un jugador mucho menos esperado: Nick Smith Jr. “Encontré que D.A. y Rui habían estado súper ofensivamente para nosotros toda la noche, pero Nick Smith, en la segunda mitad, simplemente tomó el control del partido. Necesitábamos su gestión del balón y sus movimientos esta noche. Honestamente, fue el partido perfecto para él“, resume el entrenador.

Perfecto en el sentido de que supo tomar ventaja sobre la defensa de enfrente, con su “cinco pequeño”, cambiando permanentemente en los bloqueos. “Cuando juegas un partido así, llegas a preguntarte si puedes vencer a tu defensor en uno contra uno. Una vez que nuestros chicos dejaron de intentar jugar el ‘pick-and-roll’ al inicio del partido y se dijeron: ‘Voy simplemente a vencer a mi hombre, crear la ventaja, y jugaremos a partir de ahí’, conseguimos hacerlo en varias ocasiones en la segunda mitad.”

Su análisis vale particularmente para su escolta suplente que pasó su noche venciendo a Jrue Holiday y los otros defensores de los Blazers para crearse su tiro en el perímetro.

Nick Smith Jr is the youngest player in Lakers history to score 25 points without any free throws 🤯 pic.twitter.com/ZsPbgqsdsh — LakeShowYo (@LakeShowYo) November 4, 2025

“Mis compañeros no sabían realmente quién era yo”

“Entendí eso viendo los vídeos, viendo lo que me iban a dar esta noche, solo tenía que ir y ejecutar. Sobre todo si juegan en ‘drop’ (‘coverage’ con el interior que flota en la cabeza de la pintura para contener el acceso al aro) durante 48 minutos, hay que lanzar triples, o que los otros chicos puedan penetrar y crearse aperturas”, entrega Nick Smith Jr, titular de un modesto “two-way contract” y llegado de puntillas a Los Ángeles después de haber sido cortado por los Hornets en septiembre.

El día del “media day” con los Lakers, “mis compañeros no sabían realmente quién era yo”, reporta el jugador de 21 años. Después de un partido como este, sus compañeros corren menos riesgo de pasar de largo. En 27 minutos saliendo del banquillo, firmó 25 puntos (10/15 en tiros de los cuales 5/6 de lejos) con 6 asistencias (3 pérdidas de balón). A algunas unidades de su récord en su carrera con 28 unidades. Esta actuación “significa mucho. Tengo la suerte de estar en esta posición. Tengo un buen grupo a mi alrededor, un buen cuerpo técnico. Cada día, aprendo. Mis compañeros quieren que sea yo mismo.”

El elogio de JJ Redick

“No puedo realmente ponerme en el lugar de alguien en two-way contract. Ha habido momentos, al inicio de mi carrera, donde te llaman y debes rendir. Y francamente, tengo mucha empatía por un tipo que se encuentra en este tipo de situación y que debe estar presente para que tengamos una oportunidad de ganar. Y ha sido increíble. Realmente muy valiente, muy fuerte mentalmente de venir a hacer eso esta noche”, termina JJ Redick.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.