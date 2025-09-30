Los Lakers decidieron apostar por la continuidad de JJ Redick, renovando el contrato del técnico tras su primera temporada al mando del equipo. A pesar de las críticas recibidas por la conducción de la serie contra los Minnesota Timberwolves en los playoffs, especialmente en el segundo tiempo del Partido 4, la directiva vio suficiente evolución para garantizar la extensión de dos años más, llevando el vínculo hasta la temporada 2029-30, según informaciones de Shams Charania en ESPN.

La extensión confirma la confianza de la directiva

Redick asumió a los Lakers en 2024 y rápidamente tuvo que lidiar con grandes expectativas tras la llegada de Luka Dončić. En su primer año, consiguió 50 victorias y garantizó ventaja de cancha en la primera ronda, pero no logró llevar al equipo más allá, cayendo ante los Timberwolves. Aun así, Rob Pelinka destacó la confianza en el trabajo del entrenador, considerándolo pieza importante en la construcción de la nueva cultura de la franquicia.

Offseason movida en Los Ángeles

La renovación de Redick no fue la única gran noticia de la offseason. Los Lakers también consiguieron garantizar la permanencia de Luka Dončić con una extensión de tres años, consolidándolo como pilar de la franquicia para el presente y el futuro. Paralelamente, la directiva buscó refuerzos en dos áreas carentes: pintura y defensa del perímetro.

Los principales nombres contratados fueron Deandre Ayton y Marcus Smart, ambos con experiencia en Finales de la NBA en los últimos cuatro años. La expectativa es que aporten más equilibrio y profundidad a la plantilla, que sufrió con limitaciones defensivas y falta de consistencia en el sector interior en la pasada temporada.

Desafíos para Redick en 2025-26

Uno de los puntos de mayor atención será el formato del quinteto titular. La dupla Dončić y Austin Reaves mostró calidad ofensiva, pero expuso fragilidades defensivas en los playoffs. Colocar a Marcus Smart en el quinteto inicial puede traer respuestas en la defensa, pero también significaría renunciar a altura contra equipos más físicos.

Con LeBron James entrando en su octava temporada en Los Ángeles y 23ª en la NBA, la misión de Redick es clara: ajustar el equilibrio entre ataque y defensa para que los Lakers vuelvan a ser un candidato real al título. El equipo debuta el 21 de octubre, contra los Golden State Warriors, en el Crypto.com Arena.

