Los Los Angeles Lakers comienzan el training camp con un optimismo renovado. Con Luka Dončić motivado tras su transformación física en la offseason y LeBron James aún a un alto nivel, el equipo cree que puede luchar por el título de nuevo. Aunque la directiva no ha hecho grandes movimientos en la offseason, las llegadas de Deandre Ayton, Marcus Smart y Jake LaRavia pueden ser más valiosas de lo que parecen a primera vista.

Ayton llega con una oportunidad de redención

Elegido como primera selección general del Draft de 2018, Ayton aún no ha estado a la altura de las expectativas y ha visto a compañeros de clase como Shai Gilgeous-Alexander, Trae Young, Jalen Brunson y Jaren Jackson Jr. alcanzar niveles más altos. Ahora, en Los Ángeles, tendrá la oportunidad de reescribir su narrativa.

Jugando junto a Dončić, James y Austin Reaves, el pívot debe encontrar un entorno perfecto para brillar. Las jugadas de pick-and-roll y la visión de cancha de las estrellas del equipo deberían convertirlo en una amenaza constante como finalizador cerca del aro.

El factor físico como desafío

A pesar de su talento, la mayor duda sobre Ayton sigue siendo su durabilidad. Desde su entrada en la liga, solo en su temporada rookie ha conseguido jugar más de 70 partidos. En Portland, donde jugó las últimas dos temporadas, se perdió 69 partidos debido a diferentes lesiones.

Si puede mantenerse sano, Ayton es naturalmente un jugador de doble-doble. La pasada temporada, promedió 14,4 puntos, 10,2 rebotes y 1,0 tapones por partido en solo 40 partidos para los Portland Trail Blazers. Con la orientación de Dončić y los consejos de LeBron sobre la forma física, puede dar un salto en consistencia.

The Lakers’ projected starting lineup:



Luka Doncic

Austin Reaves

Marcus Smart

LeBron James

Deandre Ayton pic.twitter.com/lQVB1XwxNp — Evan Sidery (@esidery) September 25, 2025

Impacto en el esquema de JJ Redick

El entrenador JJ Redick tendrá la posibilidad de variar formaciones, incluso probando a Ayton junto a Jaxson Hayes en ciertas situaciones. Su movilidad defensiva puede ser una ventaja, especialmente en partidos de playoffs.

Ayton no necesita alcanzar el nivel de leyendas como Kareem Abdul-Jabbar o Shaquille O’Neal, pero si puede ser un pilar confiable junto a Dončić y LeBron, ya habrá jugado un papel vital. Un año de afirmación en Los Ángeles puede cambiar completamente la manera en que es visto en la NBA.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio LakersBrasil.