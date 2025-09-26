Los Lakers ya han definido su camino en la preparación para la nueva temporada de la NBA. El training camp se celebrará hasta el 1 de octubre y, poco después, el equipo partirá para seis partidos amistosos antes del debut oficial en la temporada regular.

Primer partido de pretemporada para Ángeles Lakers

El equipo debuta el 3 de octubre, contra los Phoenix Suns, en Palm Desert, a las 23:00 horas (hora española). Será la primera oportunidad para que los aficionados vean de cerca en acción a la nueva plantilla, incluyendo a Luka Dončić, Deandre Ayton y Marcus Smart.

Austin's offseason grind 💪 pic.twitter.com/dCmofwWqLh — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 17, 2025

Calendario completo de pretemporada de los Lakers

Viernes, 3 octubre – vs. Phoenix Suns (Palm Desert, 23:00h)

Domingo, 5 octubre – @ Golden State Warriors (San Francisco, 00:30h)

Domingo, 12 octubre – vs. Golden State Warriors (Los Ángeles, 01:30h)

Martes, 14 octubre – @ Phoenix Suns (Phoenix, 02:00h)

Miércoles, 15 octubre – vs. Dallas Mavericks (Las Vegas, 02:00h)

Viernes, 17 octubre – @ Sacramento Kings (Los Ángeles, 02:30h)

Estreno oficial de la temporada para Los Ángeles Lakers

La cuenta atrás ya ha comenzado: el 21 de octubre, los Lakers debutan oficialmente en la temporada 2025-26 contra los Golden State Warriors. El duelo marca otro capítulo de la rivalidad y será la primera gran prueba del equipo reformulado bajo el mando de JJ Redick.

Reps with Rui 🤝 pic.twitter.com/lJQsamFLQA — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 15, 2025

Expectativas para la pretemporada

La fase de amistosos será esencial para desarrollar la química entre Luka Dončić y sus nuevos compañeros, así como evaluar el papel de los refuerzos como Marcus Smart y Jake LaRavia. También será la oportunidad para que jugadores jóvenes, como Adou Thiero, demuestren su valía y ganen minutos en la rotación.

Temporada 2025-26 de los Lakers

¿Cuándo comienza la pretemporada de los Lakers? El 3 de octubre, contra los Phoenix Suns.

¿Cuántos partidos jugarán los Lakers antes de la temporada regular? Serán seis partidos amistosos entre el 3 y el 17 de octubre.

¿Cuándo será el estreno oficial de la temporada 2025-26? El 21 de octubre, contra los Golden State Warriors.

¿Cuál es la importancia de la pretemporada? Sirve para ajustar la química, dar ritmo a los jugadores y probar diferentes rotaciones antes de la temporada regular.

