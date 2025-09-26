Los Lakers ya han definido su camino en la preparación para la nueva temporada de la NBA. El training camp se celebrará hasta el 1 de octubre y, poco después, el equipo partirá para seis partidos amistosos antes del debut oficial en la temporada regular.

Primer partido de pretemporada para Ángeles Lakers

El equipo debuta el 3 de octubre, contra los Phoenix Suns, en Palm Desert, a las 23:00 horas (hora española). Será la primera oportunidad para que los aficionados vean de cerca en acción a la nueva plantilla, incluyendo a Luka Dončić, Deandre Ayton y Marcus Smart.

Calendario completo de pretemporada de los Lakers

Viernes, 3 octubre – vs. Phoenix Suns (Palm Desert, 23:00h)
Domingo, 5 octubre – @ Golden State Warriors (San Francisco, 00:30h)
Domingo, 12 octubre – vs. Golden State Warriors (Los Ángeles, 01:30h)
Martes, 14 octubre – @ Phoenix Suns (Phoenix, 02:00h)
Miércoles, 15 octubre – vs. Dallas Mavericks (Las Vegas, 02:00h)
Viernes, 17 octubre – @ Sacramento Kings (Los Ángeles, 02:30h)

Estreno oficial de la temporada para Los Ángeles Lakers

La cuenta atrás ya ha comenzado: el 21 de octubre, los Lakers debutan oficialmente en la temporada 2025-26 contra los Golden State Warriors. El duelo marca otro capítulo de la rivalidad y será la primera gran prueba del equipo reformulado bajo el mando de JJ Redick.

Expectativas para la pretemporada

La fase de amistosos será esencial para desarrollar la química entre Luka Dončić y sus nuevos compañeros, así como evaluar el papel de los refuerzos como Marcus Smart y Jake LaRavia. También será la oportunidad para que jugadores jóvenes, como Adou Thiero, demuestren su valía y ganen minutos en la rotación.

Temporada 2025-26 de los Lakers

