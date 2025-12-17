Los Angeles Lakers han sorprendido a aficionados y críticos de forma positiva desde el comienzo de la temporada 2025-26 de la NBA con sintonía, leve mejora en defensa y, principalmente, en momentos decisivos del partido.

Clutch time impecable

De los 25 partidos disputados por los Lakers hasta ahora, nueve fueron al clutch time —llegaron a los cinco minutos finales con diferencia inferior a cinco puntos en el marcador. Jugando en esta situación, Los Lakers todavía no ha sufrido ninguna derrota. Fueron nueve victorias en nueve clutch times de los Lakers hasta ahora, incluyendo el partido insano contra los Phoenix Suns el pasado domingo (14), ganado en los últimos segundos después de que los Lakers vacilaran y desperdiciaran una ventaja de 20 puntos.

Este es el mayor número de victorias en clutch time en la temporada hasta ahora, lo que hace de los Lakers el equipo más decisivo cuando el juego lo exige. Y sinceramente, con LeBron James y Luka Doncic en el plantel, esta estadística tiene todo el sentido.

The Los Angeles Lakers are the clutchest team in the league right now, and it’s not close🔥



They might be 18–7, sitting 4th in a stacked West, but rankings don’t tell the full story. When the game tightens and the pressure hits, the Lakers lock in as one, and that’s exactly why… pic.twitter.com/1BmjvmKJC8 — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 15, 2025

Contra los Philadelphia 76ers, LeBron James hizo 11 puntos seguidos en clutch time, garantizando la victoria para los Lakers. Doncic, por su parte, consigue ser decisivo en las habilidades de ataque, siempre buscando contactos que lo coloquen en la línea de tiros libres en la recta final del partido —su aprovechamiento en los tiros libres está en 81%. Además, también lidera el promedio de puntos en tiros libres, con 9.9 por partido.

Pero todavía hay un gran problema en los Lakers, y parece que no estamos ni cerca de solucionarlo: revertir grandes desventajas o mantener grandes ventajas.

Clutch bucket after clutch bucket. This is Year 23. pic.twitter.com/0TogzYbt8w — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 8, 2025

El problema a resolver

A pesar de la gran evolución, la defensa de los Lakers todavía es un punto a trabajar. Las fallas defensivas son uno de los motivos por los cuales los Lakers no consigue sostener ventajas por encima de 15 puntos, mucho menos revertir desventajas por encima de esta misma puntuación. Otro gran motivo es el banquillo. Sí, Jake LaRavia y Jarred Vanderbilt vinieron del banquillo y tuvieron mucho crédito en la racha de 24-0 contra los Suns en el último partido. La gran ventaja, sin embargo, disminuyó rápidamente también por falta de banquillo.

Los Lakers tienen el plantel cerrado, pero es necesario que todos los jugadores transmitan la confianza de que pueden mantener al equipo dominante en los partidos, especialmente con grandes ventajas. El partido parece estar bajo control, el entrenador decide dar algunos minutos de descanso a los titulares, y los reservas simplemente no consiguen mantener ese control, desperdiciando un trabajo que podría, justamente, evitar situaciones de clutch time.

Afortunadamente, los titulares saben qué hacer en esas situaciones. Pero, ¿aguantarán dar cuenta de esto hasta la postemporada?

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Lakers Brasil.