¿Terminará LeBron James el año con los Lakers, pregunta Max Kellerman a Rich Paul durante el primer episodio de “Game Over”? El agente asegura que sí, recordando que el “King” tiene una “no-trade clause” que le permite bloquear cualquier traspaso que no le interese, y que por lo tanto le deja el control de su futuro. Evidentemente, el agente no quiere especular, aunque admite que es difícil imaginar un intercambio que sería aceptado por Los Angeles, y que pondría a su cliente en una mejor situación.

Sin embargo, Rich Paul evoca largamente la diferencia entre “una franquicia de campeones” (“a championship organisation”) y “una franquicia que tiene títulos” (“an organisation with championships”), dejando claramente entender que los Lakers de la familia Buss formaban parte de la segunda categoría, es decir que el poder de atracción de Los Angeles y la historia del club han enmascarado durante mucho tiempo las carencias internas.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving into 2nd on the all-time TOTAL WINS list! pic.twitter.com/Pn1LLdDU7r — NBA (@NBA) December 8, 2025

“No creo que los Lakers tengan lo necesario para llegar a la final de conferencia”

La llegada de Mark Walter puede cambiar eso, aunque estima que el equipo actual todavía no está hecho para el título. “No creo que los Lakers sean lo suficientemente buenos para ser candidatos al título en este momento. No en este momento”, explica. “No creo que tengan lo necesario para llegar a la final de conferencia”.

Sin embargo, fuera del Thunder, que está en una categoría aparte, Rich Paul tiene dificultades para citar otro equipo del Oeste que esté actualmente más fuerte que los Lakers. Aunque las carencias del grupo de JJ Redick le parecen redihibitorias… a menos que el club efectúe algunos ajustes durante la próxima “trade deadline”.

Rich Paul says the Lakers are NOT contenders 👀



“I personally don’t think the Lakers are good enough to be contenders, not right now. I don’t think they have enough to get to WCF.”



(h/t @NBA__Courtside)pic.twitter.com/z4FQnFnmtb — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) December 9, 2025

“Tienen talento, con sus mejores chicos (Luka Doncic y LeBron James) que pueden hacer ganar partidos. Pero también Austin (Reaves) que ha dado un salto. Pero en la segunda parte de temporada, los chicos están en plena forma física, todos los planes de juego han sido descifrados. En playoffs, el año pasado, se toparon con cualidades atléticas y envergadura. Sufrieron. Y si miramos las cualidades atléticas, la envergadura, el tiro, la velocidad… ¿Pueden los Lakers jugar rápido? No lo creo. ¿Su estilo? Eso los hace muy fáciles de defender”.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.