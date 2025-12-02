Desde el inicio de temporada, ningún dúo de compañeros anota más puntos que Luka Doncic (35.1) y Austin Reaves (28.8), autores de 63.9 puntos de promedio (!) para los Lakers. Detrás de ellos, James Harden y Kawhi Leonard solo acumulan 53.1 puntos por partido, mientras que Nikola Jokic y Jamal Murray se conforman con 52.9 puntos de promedio.

Your Western Conference Player of the Week: Luka Dončić pic.twitter.com/UauXcjNaxr — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 1, 2025

Un nuevo monstruo de dos cabezas en Los Angeles

Con LeBron James ahora mucho más en segundo plano en los Lakers, un nuevo monstruo de dos cabezas ha tomado el mando en Los Angeles, sin hacer las cosas a medias. Porque, cuando observamos los dúos más prolíficos en una temporada (desde 1976, año de la fusión ABA/NBA), constatamos que Luka Doncic y Austin Reaves están actualmente bien encaminados para batir la mejor marca, fijada en 61.5 puntos y establecida por James Harden y Russell Westbrook en 2019/20.

“Creo que simplemente somos buenos jugadores de baloncesto. No sé qué hace especial a nuestro dúo, pero simplemente somos buenos jugadores de baloncesto”, declaraba sobriamente Luka Doncic, después de la nueva victoria de los Lakers contra los Pelicans. Con 67 puntos de su dúo principal.

Como anécdota, son tres partidos consecutivos que Luka Doncic y Austin Reaves anotan al menos 30 puntos cada uno. Es solo la cuarta vez, desde 1976, que dos compañeros hacen tanto, después de George Gervin y Mike Mitchell (1984), Monta Ellis y Corey Maggette (2010), y luego Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard (2023).

Tonight, Luka Dončić and Austin Reaves became the 4th duo in 50 years to each record 30+ PTS in 3 straight games!



They join:



Giannis Antetokounmpo and Damian Lillard (Bucks, 2023)

Monta Ellis and Corey Maggette (Warriors, 2010)

George Gervin and Mike Mitchell (Spurs, 1984) https://t.co/5PIdARasBP pic.twitter.com/Z5sMzpQpOv — NBA (@NBA) December 1, 2025

¿Un futuro dúo estelar?

Al igual que Kyrie Irving antes que él, que ya acumulaba 59.5 puntos de promedio con Luka Doncic en los Mavericks, en 2023/24, Austin Reaves disfruta en ataque, al lado del esloveno. “Atrae muchísima atención y yo puedo jugar con una ventaja después”, detallaba. “Con toda la gravedad que posee en la cancha, es imposible defenderlo de manera precisa, debido a su capacidad para pasar el balón o anotar tiros y su altruismo. Una vez que lo marcas con dos defensores después de una pantalla, te encuentras con una ventaja cuando juegas con él”.

Y Austin Reaves sobresale justamente, cuando se trata de sacar provecho de esta famosa ventaja: “Comprende perfectamente cuando se beneficia de un buen duelo en defensa y sabe perfectamente cómo jugar con Luka”, juzgaba simplemente JJ Redick, el entrenador de los Lakers.

Para coronar todo, la sintonía entre los dos hombres parece estar en su mejor momento. Para convencerse, solo hay que escuchar la respuesta de Austin Reaves, cuando fue interrogado sobre su tiro libre fallado, a tres minutos del final ante los Pelicans, que lo dejó en 33 puntos, y por lo tanto a solo una unidad de los 34 puntos de Luka Doncic.

Austin Reaves on missing that last free throw:



"I got to keep Luka’s confidence high. I don't need to outscore him two nights in a row."



pic.twitter.com/2Q4iSnt47W — LakersMuse (@LALMuse) December 1, 2025

“Luka necesita mantener su confianza al máximo. No necesito anotar más puntos que él dos noches seguidas…”, ironizaba aquel que, a este ritmo, bien podría acompañar a su compañero al All-Star Game 2026.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.