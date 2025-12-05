Era una de las rachas más impresionantes de la historia de la NBA, y del deporte en general. El 5 de enero de 2007, LeBron James se conformaba con anotar 8 puntos en Milwaukee y, 1,297 partidos más tarde, aquí está una vez más por debajo de la barrera de los 10 puntos, anotando solo 8 puntos en Toronto.

Casi 18 años después, es el fin de esta mítica racha de partidos con al menos 10 puntos anotados en temporada regular. La había comenzado en Cleveland, en el corazón de su cuarto año en la liga, cuando todavía no era campeón NBA o MVP, y la termina en Los Angeles, en el corazón de su 23ª temporada – récord – en la liga.

Jan. 6, 2007 to Dec. 1, 2025.



Double-digit scoring in Every. Single. Game.



What a special run for @KingJames 👑 pic.twitter.com/Xtx4F7XKSE — NBA (@NBA) December 5, 2025

¡Más de 1,000 partidos de ventaja sobre su perseguidor!

Ya hacía varios encuentros que LeBron James estaba cerca de ver su racha concluir, debido a su torpeza, su falta de ritmo y toda la importancia tomada por el dúo Luka Doncic – Austin Reaves en el juego de los Lakers. Es finalmente en la cancha de los Raptors, donde a menudo brilló durante su carrera, que se despide de ella.

Claramente, es difícil imaginarla batida algún día, mientras que entre los jugadores en activo, Kevin Durant era su perseguidor con “solo” 267 partidos seguidos con un mínimo de 10 puntos anotados. Hasta marzo de 2018, el récord “all-time” pertenecía a Michael Jordan, con 866 partidos seguidos con un mínimo de 10 puntos anotados.

LeBron James, que confió no tener “ningún” sentimiento negativo respecto al fin de su racha, ya que Los Angeles “ganó”, podría muy bien haberla prolongado, si hubiera intentado un tiro o provocado una falta en la última posesión del partido. En su lugar, eligió servir a Rui Hachimura, autor del triple de la victoria sobre la bocina. “Simplemente juego como hay que hacerlo. Siempre hay que jugar de la manera correcta. Siempre ha sido mi manera de hacer. Así es como me enseñaron el baloncesto y lo he hecho durante toda mi carrera”, reaccionó después. “Solo hago siempre la acción correcta. Es automático, que ganemos, que perdamos o que empatemos. Cuando haces la acción correcta, los dioses del baloncesto siempre te lo devolverán”.

RUI HACHIMURA FROM THE CORNER FOR THE WIN OFF THE LEBRON JAMES DIME!



🚨 @TISSOT BUZZER-BEATER 🚨

Everyone Gets 24 pic.twitter.com/6J38hGVRYK — NBA (@NBA) December 5, 2025

¿Un mal por un bien?

Difícil hacer más “LeBron James” en el escenario, porque incluso después de haber entregado una actuación al límite de la catástrofe (4/17 en tiros, incluyendo 0/5 en triples…), supo encontrar una manera de magnificar la cosa, con esta acción decisiva que casi hará olvidar todo lo demás.

“Sabía perfectamente cuántos puntos tenía en ese instante. Pero logró eso, como lo ha logrado tantas veces antes”, declaró JJ Redick. “Si haces las cosas de la manera correcta, los dioses del baloncesto tenderán a recompensarte”.

“Es un jugador tan altruista”, añadió Jake LaRavia. “Tenía la oportunidad [de anotar], pero viendo el jugador que es y la persona que es, logró la acción altruista pasando el balón a Rui y ganamos el partido”.

A casi 41 años, y sin su preparación habitual, LeBron James parece (por fin) sentir el peso de los años, con “apenas” 14 puntos, 7.8 asistencias y 4.3 rebotes de promedio esta temporada, con 41% en tiros (incluyendo 26% en triples) y 55% en tiros libres. Las presencias de Luka Doncic y Austin Reaves lo ayudan a hacer mucho menos en la cancha y quizás el fin de su racha le permitirá, también, no concentrarse tanto en su número de puntos.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio We Sport.