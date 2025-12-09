Los Spurs enfrentan a los Lakers este jueves 11 de diciembre. En paralelo, las 2 franquicias del Oeste bien podrían librarse otra batalla a distancia. La del traspaso de Austin Reaves. ¿Va Victor Wembanyama a hacer su regreso ante los Lakers? Ausente desde el 16 de noviembre pasado, el francés se perdió 11 partidos NBA con los Spurs. Y contra todo pronóstico, la franquicia de San Antonio se las arregló muy bien sin Wemby. En los próximos días, los texanos van a poder medir su nivel ante un peso pesado del Oeste.

Austin Reaves, el nuevo héroe de los Lakers

Los Angeles apunta a la 2ª posición de su Conferencia. Con un ratio de victorias del 73,9%, la banda de LeBron James se presenta como uno de los grandes favoritos para el título NBA. El King ha cambiado de estatus. Deandre Ayton está en modo XXL. Luka Doncic es el mejor anotador de la liga. Pero es Austin Reaves el hombre fuerte del inicio de temporada de los Lakers.

The San Antonio Spurs “are keeping a close eye" on Austin Reaves' free agency if he turns down his player option next summer 👀



He could command a contract of $30-$35M per year.



(via Anthony Irwin) pic.twitter.com/v8rpp0Jcjt — Basketball Forever (@bballforever_) September 18, 2025

El escolta de 27 años ha comenzado su 5ª temporada en la NBA. Siempre un escalón por debajo de sus compañeros, Reaves tuvo que recibir numerosas críticas el año pasado. Pero hay que admitir que esta vez, AR15 muestra un nivel digno de un MVP. El 26 de octubre pasado, el estadounidense alcanzó su career-high ante los Kings (51 pts).

Después de 20 partidos NBA, Austin Reaves muestra estadísticas alucinantes (28,4 pts, 5,5 rebotes, 6,7 asistencias). Suficiente para hacer reflexionar: ¿y si los Spurs intentaran traspasar al escolta de los Lakers? En busca de una estrella NBA para apoyar a Victor Wembanyama, San Antonio tendría todo que ganar al ir a buscar a este Austin Reaves versión 2025-2026.

El traspaso de Antetokounmpo demasiado complicado

La idea inicial de los dirigentes texanos era ir a buscar a Giannis Antetokounmpo. Desafortunadamente, fichar al doble MVP 2019-2020 no parece ser la mejor de las ideas. Primero porque convencer a los Bucks de soltar al Greek Freak será extremadamente complejo. Pero también porque Antetokounmpo no aceptará ser una simple pieza del proyecto Wembanyama.

En estas últimas temporadas, Austin Reaves ha probado que puede ser el lugarteniente ideal para apoyar y tomar el relevo si es necesario. Ya sea con LeBron James o ahora Luka Doncic, el escolta de los Lakers sabe estar de apoyo. Evidentemente, negociar con la franquicia californiana no será una tarea simple. El año pasado, los Lakers tuvieron que rechazar más de 20 ofertas concernientes a Reaves.

These are the top PPG leaders in the NBA this season: @statmuse



Austin Reaves has been ELITE 🔥 pic.twitter.com/A4EZcUxmVw — BronMuse (@BronMuse) December 7, 2025

Pero el roster envejecido de Los Angeles estaría bien inspirado en preparar el futuro. Y en ese juego, San Antonio puede poner varias perlas en la balanza para intercambiar a Austin Reaves. El precio a pagar corre el riesgo de ser elevado. Muy elevado incluso. Además de Julian Champagnie (24 años), los Spurs deberían separarse de Stephon Castle (21 años).

Considerado como el escolta más prometedor de la NBA esta temporada, el ROTY 2025 añadiría enormemente al plantel de los Lakers. El traspaso de Austin Reaves a los Spurs todavía está lejos de realizarse. Pero, en la víspera de un choque Lakers vs San Antonio, es interesante mantener un ojo en uno de los potenciales grandes movimientos de los meses venideros. Tanto en anotación como en creación, Reaves sería un aliado de peso para ayudar a Wembanyama a conseguir su primer anillo NBA.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio We Sport.