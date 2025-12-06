La ventana de fichajes en Europa promete movimientos muy interesantes, y varios jugadores se perfilan como auténticos “chollos” para los equipos que busquen talento contrastado a buen precio. Desde exteriores explosivos capaces de generar juego hasta bases jóvenes con proyección, pasando por ala-pívots experimentados y versátiles, el mercado ofrece oportunidades para reforzar cualquier plantilla de Euroliga.

Jared Harper: ¿el salto definitivo a la Euroliga?

Jared Harper parece estar ante el momento idóneo para volver a llamar la atención de la Euroliga. Tras consolidarse como uno de los exteriores más explosivos de la Eurocup, el base estadounidense ha demostrado que su capacidad para romper defensas, acelerar el ritmo y producir ventajas sigue siendo diferencial. Sus 19 puntos y más de 5 asistencias de media esta temporada reflejan a un jugador que no solo anota con facilidad, sino que también genera juego y desestabiliza sistemas rivales.

La realidad es que el perfil de Harper, un exterior vertical y con capacidad de crear su propio tiro, es de los más cotizados en el mercado europeo, y su nombre inevitablemente volverá a sonar con fuerza entre los equipos que busquen dinamismo en el perímetro. Ya hubo interés real de la Euroliga el verano pasado, y si mantiene este nivel de impacto y eficiencia, será difícil que Hapoel Jerusalem lo pueda retener en un proyecto de Eurocup, a pesar del buen contrato que recibe.

Nadir Hifi: el joven más prometedor del mercado Euroliga

Nadir Hifi puede convertirse en una auténtica ganga en el próximo mercado debido al extraordinario impacto que está teniendo en París Basketball a pesar de su juventud. Sus 20,4 puntos por partido en Euroliga y su capacidad para generar tiros en situaciones complicadas lo han colocado en el radar de media Europa, además de la NBA, que está al acecho para ver si lo acaba reclutando.

El joven base francés reúne un factor clave para cualquier equipo que busque talento a precio asequible: margen de crecimiento. Su impacto ya es de jugador consolidado, pero aún tiene recorrido para mejorar en muchas facetas del juego, como la eficacia y la toma de decisiones. El pasado verano ya fue relacionado con grandes clubes como Olympiacos o AS Mónaco.

Alec Peters: un interior en busca de minutos de calidad en Euroliga

Por cambiar de zona del parquet, Alec Peters es otro jugador que se presenta como un perfil muy atractivo para equipos de Euroliga que busquen un ala-pívot con tiro, experiencia y versatilidad. A sus 30 años, Peters sigue teniendo un papel secundario en Olympiacos por detrás de Vezenkov y podría buscar una salida. El Real Madrid, que se interesó en su fichaje el verano pasado, podría ficharlo gratis en junio de 2026, al terminar contrato.