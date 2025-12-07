Los Angeles Lakers quieren consolidarse como aspirantes a dominar el Oeste, actualmente segundos con un balance de 16-6, detrás de Oklahoma City Thunder. Pero en las oficinas saben que lo decisivo llegará más adelante, y Pelinka ya trabaja en la posibilidad de traer a un nuevo All-Star que se una a LeBron James y Luka Doncic. La gran incógnita será si la operación es viable o si Redick tendrá que pelear con la plantilla actual por un nuevo anillo.

¿Es posible el fichaje de Andrew Wiggins por Los Angeles Lakers?

La franquicia de Los Angeles Lakers lleva semanas monitorizando la posibilidad de dar un golpe en el mercado antes del cierre de febrero, con Andrew Wiggins como gran objetivo. El alero canadiense, campeón con los Warriors en 2022 y número uno del Draft de 2014, llegó a Miami el pasado 6 de febrero tras el intercambio que envió a Jimmy Butler a San Francisco.

OFFICIAL: The Miami HEAT have acquired Andrew Wiggins, Kyle Anderson and a 2025 protected first round draft pick from Golden State and Davion Mitchell from Toronto in exchange for Jimmy Butler, Josh Richardson, two second round draft picks & cash considerations in a 5-team deal. pic.twitter.com/y6rsrxAXVd — Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 7, 2025

En estas primeras semanas de competición, Andrew Wiggins promedia 17 puntos, cinco rebotes y tres asistencias, en un interés de los Lakers que viene desde la pasada offseason. Sin embargo, la operación se prevé complicada, ya que el presidente de Miami Heat, Pat Riley, dificultará al máximo cualquier movimiento que envíe al canadiense a Los Ángeles, un refuerzo que convertiría a los purple and gold en claros aspirantes al anillo.

Andrew Wiggins genera unanimidad dentro de los Lakers, donde lo consideran la pieza que falta junto a Luka Doncic, Austin Reaves y LeBron James. Su valor radica en la defensa perimetral, la experiencia en postemporada y su físico. Actualmente, Wiggins percibe 28,2 millones de dólares por temporada y cuenta con una player option al finalizar la campaña por 30,2 millones.

Un posible trade para traer a Wiggins a Los Ángeles implicaría la salida de Rui Hachimura —que promedia 14 puntos y 3,8 rebotes—, junto a piezas secundarias como Dalton Knecht y una hipotética vuelta de Gabe Vincent, quien pasó sus primeras cuatro temporadas en Miami y promedió 9,4 puntos en la campaña 2022-23. La NBA promete semanas movidas, con Giannis Antetokounmpo también en el centro de los rumores, y la posibilidad de dejar Milwaukee Bucks rumbo a New York Knicks.