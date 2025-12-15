Cuando se abre el cuarto cuarto entre los Lakers y los Suns, Los Angeles lidera por nueve puntos. LeBron James elige entonces dar el tono del último acto.Primero cortante cerca del aro, luego decisivo detrás del arco, el alero lleva la ventaja de los suyos a +18. La diferencia incluso sube a veinte unidades cuando el nativo de Akron sirve a Jake LaRavia, que concluye en mate.

Brooks expulsado tras provocar a LeBron

Pero cuando quedan un poco menos de nueve minutos en el reloj, los Suns no bajan los brazos, vuelven al marcador y pasan adelante gracias a Dillon Brooks, autor de un tiro de larga distancia ante LeBron James para devolver un punto de ventaja a su equipo con 12 segundos por jugar.

Al ir a recolocarse en defensa, el jugador de los Suns no puede evitar ir a provocar a LeBron James chocando contra él. Es el punto culminante de dos enfrentamientos ricos en tensiones entre los dos jugadores. Prueba de ello, los árbitros deciden sancionar al jugador de los Suns con una segunda falta técnica, sinónimo de expulsión. “Va a luchar, yo voy a luchar así que forzosamente vamos a chocar en algún momento”, explica LeBron James sobre sus intercambios tensos con Dillon Brooks. “Intenté no pasar el límite, no voy hasta ahí. Luchamos bien y duró casi hasta el final del partido”.

Una historia de tiros libres

LeBron James decide tirar el tiro libre que resulta de esta falta técnica, pero lo falla. Una decisión criticada después del encuentro ya que Luka Doncic muestra un porcentaje mucho mejor esta temporada en este aspecto que su compañero (62% de acierto para LeBron James esta temporada contra 81% para Luka Doncic).

“Simplemente fui a la línea de tiros libres, ¿por qué no lo habría hecho?”, interroga la estrella de los Lakers después del encuentro. “Estoy de acuerdo con que Luka vaya porque, los dos, ya hemos estado en situaciones bajo presión, pero lo tomé y desafortunadamente lo fallé”.

Sin embargo, el cuádruple campeón NBA iba a tener una ocasión de redimirse algunos segundos más tarde. En la última posesión de los Lakers, los Suns defienden bien y Luka Doncic se ve obligado a dar el balón a LeBron James. El alero se eleva detrás del arco, falla el blanco, pero es víctima de una falta de Devin Booker, lo que le ofrece tres tiros libres más. Si el ex jugador de los Cavaliers falla su primer intento, acierta los dos siguientes y los Lakers pueden imponerse (116-114).

LEBRON JAMES IN THE LAST 3 GAMES:



24.7 PPG

8.3 RPG

6.0 APG

2.0 BPG

1.0 SPG

56/36/68%

64% TS



HE'S BACK!!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Ee3xFuFM1C — BronMuse (@BronMuse) December 15, 2025

“Simplemente me dije que debía meterlos para que pudiéramos ganar el partido”, prosigue LeBron James después del encuentro. “Todavía quedaban tres segundos por jugar y no sabíamos que después de su challenge [sobre la falta de Devin Booker], ya no tenían tiempo muerto. Sabíamos que iban a atacar en cualquier caso. Así que debía meterlos y detrás, debíamos hacer un stop”.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.