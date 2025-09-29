La gran duda que rodea a los Los Angeles Lakers a medio plazo es si LeBron James permanecerá en el equipo más allá de esta temporada. Por primera vez en su carrera, está en el último año de contrato, y las especulaciones sobre su próximo paso solo aumentan: renovar con los Lakers, buscar otro destino o incluso colgar las zapatillas definitivamente.

Pelinka da total libertad a LeBron James

Durante la rueda de prensa de apertura de la temporada, el gerente general Rob Pelinka fue preguntado sobre el futuro de la estrella y destacó que la decisión corresponderá exclusivamente a él y su familia. “El primer paso con respecto a LeBron y su futuro es darle absoluto respeto para elegir su propia historia con su familia, en términos de cuántos años más va a jugar. Él se ha ganado ese derecho”, afirmó Pelinka a ESPN.

El dirigente reforzó además el deseo de la franquicia: “Nos encantaría que la historia de LeBron fuera retirarse como jugador de los Lakers. Eso sería algo muy positivo.”

LeBron sigue desafiando al tiempo en Los Ángeles Lakers

Incluso en vísperas de cumplir 41 años, LeBron sigue mostrando un nivel de élite. En la última temporada, registró promedios de 24,4 puntos, 7,8 rebotes y 8,2 asistencias, números dignos de All-Star. Este será el año 23 de su carrera, récord absoluto en la NBA, y recibirá 52,6 millones de dólares en su contrato actual.

Recientemente, LeBron admitió que el retiro “se está acercando”, pero se aseguró de dejar claro: “todavía no es ahora”. La combinación de disciplina física, preparación mental y experiencia lo ha convertido en un caso raro de longevidad e impacto en el deporte profesional.

¿Qué esperar del futuro?

Los Lakers viven un momento de transición, con Luka Dončić asumiendo un papel de protagonista y LeBron en fase final de carrera. Si el número 23 opta por seguir jugando, Los Ángeles tendrá que equilibrar el deseo de competir inmediatamente con la necesidad de construir para el futuro. De todas formas, el respeto y la admiración del equipo por la trayectoria de James ya están más que consolidados.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio LakersBrasil.