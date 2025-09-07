LeBron James inicia una nueva temporada NBA desde que llegó a la liga como número uno del Draft de 2003. Ahora, en el último año de su contrato a razón de 52 millones de dólares, podría optar por retirarse o explorar la agencia libre en 2026. Esto abre la puerta a la posibilidad de que Luka Doncic se una a otra estrella, con el objetivo de iniciar una nueva era en Los Angeles Lakers.

Las mejores opciones de mercado para unir a Luka Doncic en Los Angeles Lakers

Nikola Jokic

Posiblemente se trate del jugador más codiciado por los Lakers para formar pareja con Luka Doncic. El dúo europeo creado por Jokic y Doncic sería un sueño para la franquicia angelina e incluso para la NBA, con el potencial de construir una dinastía duradera en la liga a partir de dos valores como el esloveno y el balcánico.

Dos de los mejores jugadores internacionales de la historia, ambos talentos generacionales, ofrecerían un espectáculo ofensivo sin precedentes. Nikola Jokic tiene contrato hasta la temporada 2026-27, con opción de jugador para el año siguiente, tras haber firmado hace unos años un acuerdo de cinco temporadas por 276 millones de dólares con Denver Nuggets.

Giannis Antetokounmpo

En la lista también aparece el fenómeno griego, campeón de la NBA con los Milwaukee Bucks en 2021, dos veces MVP y nueve veces All-Star. Antetokounmpo podría ser una opción más viable que Jokic para los Lakers en el futuro, especialmente si decide salir de Wisconsin en el verano de 2026 rumbo a California. Otro escenario posible es que, tras la temporada 2026-27, Giannis decline su opción de jugador y se convierta en agente libre sin restricciones en 2027, abriendo la puerta a un fichaje con Los Angeles Lakers.

Domantas Sabonis

No es Nikola Jokic, pero la posibilidad de atraer a Domantas Sabonis a Lakers toma fuerza de cara a la offseason de 2026, incluso podría llegar vía trade antes del mes de febrero. Sabonis ha sonado para Lakers y Boston Celtics, viendo como su futuro no pasa por Sacramento Kings, pese a convertirse en pieza angular después de la salida de Fox rumbo a Spurs. Tres veces All-Star y líder de rebotes en toda la NBA en 2023 y 2025, el canterano de Unicaja Málaga y egresado de Gonzaga en NCAA, aguarda un cambio de aires.

Anthon Davis

“¿Y si…? Anthony Davis fue enviado a los Dallas Mavericks a cambio de Luka Doncic en febrero de 2025. Su inclusión en esta lista sorprende, pero todo dependerá de la temporada que logre construir con los Mavs al lado de Cooper Flagg. La combinación de Doncic y Davis sería un dúo potente y atractivo, sumando además capacidad defensiva gracias a AD. Para los Lakers, esto significaría contar con un anotador dominante en la posición de hombre grande, algo que actualmente les falta.

No está claro si el 10 veces All-Star tendría interés en volver a un equipo que lo dejó ir de manera tan impactante. La primera oportunidad real de convertirse en agente libre sería en 2027.

Otras opciones de Lakers para unir al lado de Luka Doncic