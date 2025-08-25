En los últimos 18 meses, Golden State Warriors han realizado múltiples llamadas a Los Angeles Lakers para conocer de primera mano la situación de LeBron James. La gran incógnita en la NBA es si, en algún momento, el cuatro veces campeón podría unirse a Stephen Curry en un movimiento que sería histórico y uno de los traspasos más espectaculares jamás vistos en la liga.

Los Angeles Lakers no quieren a dos estrellas de Warriors en el intercambio por LeBron James

Desde la gerencia angelina, Rob Pelinka ha sido tajante: los Lakers no contemplan negociar si en la operación entran dos de las principales estrellas de los Warriors, dejando claro que ese escenario está completamente descartado. El interés de Warriors por llevarse a James hasta San Francisco viene de lejos, incluso desde ESPN informan que intentaron el intercambio durante el curso 2023-24.

Dentro del contexto actual, Warriors, a través de Mike Dunleavy, han contactado en muchas ocasiones con Los Angeles Lakers para encontrar una posible ruta comercial de unir a Stephen Curry y LeBron James. Según informa Lakers Daily, los angelinos no están interesados en Jimmy Butler y tampoco en Jonathan Kuminga en un traspaso por King James y eso convierte la operación en casi imposible.

Jimmy Butler, seis veces All-Star de la NBA, acumula en su carrera promedios de 18.3 puntos y 5.3 rebotes. Del otro lado, Jonathan Kuminga se ha consolidado como uno de los jóvenes con mayor proyección de la liga: a sus 22 años registra 12.5 puntos y 4.6 rebotes en cuatro temporadas. La negativa de los Lakers a incluir a ambos en la negociación hace que cualquier diálogo entre las dos front offices californianas resulte prácticamente inviable.

La unión de LeBron y Curry marcaría un capítulo histórico en la NBA

LeBron James y Stephen Curry son dos de los jugadores más espectaculares en la historia de la NBA y piezas fundamentales en el presente de la liga. Entre ambos reúnen ocho anillos, 32 apariciones en el All-Star, seis premios MVP y tres títulos de máximo anotador, un palmarés que refleja su dominio en las últimas dos décadas.

El panorama actual hace casi imposible llevar a cabo el intercambio; incluso LeBron James, a sus 40 años, no ha solicitado en ningún momento salir de Lakers ni planea hacerlo. El de Akron ganará 52,6 millones de dólares la próxima temporada en lo que será su último año de contrato estipulado y podría ser la última de James en la NBA. No obstante, si decide prolongar su carrera más allá de ese punto, es importante destacar que actualmente tiene previsto convertirse en agente libre sin restricciones en el verano de 2026.