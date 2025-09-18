Tras ganar el título de la NBA con los Toronto Raptors en 2019, Kawhi Leonard se convirtió en agente libre sin restricciones. Su decisión desató una intensa carrera entre los Raptors, Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers. Como todo el mundo sabe, Leonard acabó firmando con los Clippers, después de que la franquicia acordara traspasar a Shai Gilgeous-Alexander a los OKC Thunder para adquirir a Paul George, una petición directa de la estrella.

Kawhi Leonard is at the training facility with the Clippers preparing for the upcoming season 👀



(via @LAClippers) pic.twitter.com/fOcc51tWfZ — APHoops (@APH00PS) September 18, 2025

Las exigencias controvertidas a Ángeles Lakers y otros equipos

Según un reciente informe de Baxter Holmes (ESPN), la solicitud de incorporar a George no fue la única realizada por Leonard y su tío, Dennis Robertson, durante la agencia libre. El entorno del jugador habría pedido beneficios que iban mucho más allá de lo permitido por el convenio colectivo de la liga (CBA). Entre las exigencias se encontraban participación accionarial en la franquicia, acceso a un jet privado, una casa y dinero garantizado en patrocinios fuera de las canchas. Según fuentes, estas mismas condiciones fueron presentadas a los Lakers y a los Raptors, que las rechazaron y presentaron quejas ante la NBA.

“Fueron las mismas solicitudes que, según The Athletic, Robertson hizo a los Lakers y a los Raptors… Esas peticiones verbales sobrepasaban los límites del convenio colectivo de la liga, y aunque los Clippers no dijeron que sí a todas, sí aceptaron algunas, según una fuente con conocimiento de las negociaciones.”

La respuesta de las franquicias

Mientras que los Raptors y los Lakers expresaron su frustración por las exigencias, los Clippers habrían aceptado algunas de ellas, aunque sin llegar a cumplir las más ilegales. El resultado, con el paso del tiempo, acabó trayendo más problemas que soluciones a la franquicia angelina, que hasta hoy sigue enfrentando cuestionamientos sobre cómo se gestionó aquella operación.

Contexto y repercusión

Aunque no se trata de información inédita —Sam Amick, de The Athletic, ya había informado sobre estas exigencias en 2019—, el tema ha vuelto a cobrar fuerza debido a la investigación actual de la NBA sobre el contrato de Leonard con la empresa Aspiration. El episodio refuerza las críticas sobre la forma en que los Clippers gestionaron la llegada de Leonard y los límites éticos dentro del mercado de agentes libres.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio LakersBrasil.