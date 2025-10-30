Ante los Wolves, los Lakers vivieron un verdadero ascensor emocional. Mientras primero contaron con hasta 20 puntos de ventaja y todavía tenían 15 a seis minutos del final del partido, Minnesota pasó un 14-2 en los últimos minutos para tomar el mando, a 10 segundos del final por medio de Julius Randle.

El tiro decisivo de Austin Reaves

Sin LeBron James y Luka Dončić, el último balón del partido llega a las manos de Austin Reaves quien aprovecha un bloqueo de Deandre Ayton para llegar hasta la línea de tiros libres y lanzar un “floater” que entra en el momento en que suena el buzzer final. Con este primer “buzzer beater” de la temporada, los Lakers salen de la trampa tendida por los Wolves (116-115).

“Deandre [Ayton] me puso un buen bloqueo, pude pasar a Rudy [Gobert] y Donte DiVincenzo me esperaba en la pintura para intentar provocar una falta ofensiva” analiza Austin Reaves después del encuentro. “No pude ir al aro así que lancé un ‘floater’ que entró. No metí muchos esta noche.”

AUSTIN REAVES WINS IT FOR THE LAKERS IN MINNESOTA 😱😱😱 pic.twitter.com/qftaDRTenE — ESPN (@espn) October 30, 2025

¡Una primicia en los Lakers desde Kobe Bryant!

Este tiro salvador de Austin Reaves ocurre en una noche complicada en el tiro para el jugador de los Lakers que, a pesar de sus 28 puntos, solo acertó 9 de sus 24 intentos. Sin embargo, el escolta de Los Ángeles se mostró de otra manera distribuyendo 16 asistencias para igualar su récord en su carrera.

Desde el inicio de la temporada, Austin Reaves ha encadenado cinco partidos a más de 25 puntos, algo nunca visto en los Lakers desde Kobe Bryant durante la temporada 2005-06. Mejor aún, es solo el segundo jugador en la historia de los Lakers en comenzar su temporada con cinco partidos seguidos de mínimo 25 puntos y cinco asistencias. Solo Jerry West realizó tal serie bajo la camiseta de los “Purple & Gold” para comenzar la campaña 1970/71.

“Es divertido, adoro jugar al baloncesto” testimonia el héroe de la noche. “No podría jugar así si el cuerpo técnico y mis compañeros no creyeran en mí. Disfruto tanto jugando. También podríamos hablar de la importancia de Jake LaRavia esta noche que termina con 27 puntos a 10/11 en tiros. Los chicos elevan su nivel de juego cuando tenemos lesionados. Es importante.” Y eso permite a Los Ángeles pasar a 3-2 en la clasificación.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.