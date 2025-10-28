Al día siguiente de sus 51 puntos ante los Kings, Austin Reaves ha jugado de nuevo 39 minutos y vuelto a anotar muchos puntos contra Portland. 41 exactamente, con 13/22 en tiros, lo que le permite mostrar 92 puntos en dos partidos. Como Luka Doncic durante los dos primeros encuentros de la temporada.

Austin Reaves this season 🤯



41 PTS, 5 AST, 4 REB

51 PTS, 9 AST, 11 REB

25 PTS, 7 AST, 11 REB

26 PTS, 9 AST, 5 REB



La derrota sin el líder esloveno de Ángeles Lakers

Excepto que a diferencia del escenario ante Sacramento, esta vez, Los Ángeles perdió. Hay que decir que los Lakers debían arreglárselas sin Luka Doncic, LeBron James pero también Marcus Smart y Gabe Vincent, así como Maxi Kleber y Jaxson Hayes… “Era difícil visto el número de jugadores ausentes. Es duro organizar un ataque sin portador del balón”, se lamenta JJ Redick.

El ataque californiano tosió por tanto, perdiendo 25 balones. Única opción verdadera para conducir el juego, Austin Reaves portó enormemente el balón, lo que explica sus 8 pérdidas…

“Estoy cansado pero es para eso que practicamos este deporte. Es placer”, confirma el escolta, que jugó 78 minutos entre el domingo y el lunes por la noche. “Es evidente que no jugamos al nivel esperado, pero como JJ Redick lo dijo, es complicado cuando las rotaciones son cortas. Teníamos siete jugadores ausentes. Jugamos duro, suficiente para ganar, pero no jugamos suficientemente bien.”

Dos partidos más sin Doncic en los Lakers

Además de sus 41 puntos, el escolta de los Lakers también acumuló 5 asistencias, 4 rebotes y 3 robos. Aprovechando sus responsabilidades, promedia así 35,8 puntos (57% de los cuales 43% en triples) y 8,5 asistencias desde hace una semana y el inicio de la competición. Y eso podría continuar contra Minnesota y Memphis, antes del regreso del esloveno.

“Es un competidor”, declara Jarred Vanderbilt sobre su compañero. “Acepta el desafío cada vez. Acaba de anotar más de 90 puntos en dos noches… Es increíble. Lo dio todo en la cancha y no conseguimos ganar. Pero jugamos con las buenas intenciones.”

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.