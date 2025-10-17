A principios de esta semana, los Lakers se desplazaban al PHX Arena de los Suns. La ocasión para que Luka Doncic disputara sus primeros minutos durante esta pretemporada NBA. Y si hay algo de lo que podemos estar seguros, es que el base esloveno está listo para brillar en 2025-2026. ¿Hasta el punto de convertirse en el competidor N°1 de Wembanyama por el título de MVP?
Después de 9 meses de adaptación, Luka Doncic está listo
Ante Phoenix, Luka Doncic simplemente recordó por qué era uno de los mejores jugadores de los últimos 10 años en la NBA. En solo 22 minutos, el esloveno anotó 25 pts. Una línea de estadísticas engordada por 7 rebotes y 4 asistencias, y un diferencial positivo de +11. Rompiendo la defensa de los Suns, Doncic aún tiene margen para pulir su juego (5 pérdidas). Pero su actitud en la cancha ha sido simplemente perfecta. Un hecho importante, mientras que Luka Doncic tendrá la responsabilidad de ser el líder de los Lakers durante la ausencia de LeBron James.
25 points.— NBA (@NBA) October 15, 2025
7 rebounds.
4 assists.
4 threes.
Luka Dončić SHINED in his @Lakers preseason debut! pic.twitter.com/in0O2D8w8O
Para recordar, el King va a perderse el partido de apertura de una temporada NBA por primera vez en su carrera. Todo un símbolo, mientras que Dončić se prepara para disputar una temporada completa con los Lakers. Y justamente: después de varios meses de adaptación, el base de 26 años va a poder finalmente estar en el corazón del proyecto de la franquicia de Los Ángeles.
El esloveno ha trabajado sus puntos débiles
Ya durante el EuroBasket, Luka Doncic parecía haber progresado enormemente defensivamente. Una excelente noticia, mientras que los Lakers carecían cruelmente de contundencia en este sector el año pasado. ¿Los Ángeles debía reforzar su defensa? El Wonder Boy ha hecho el trabajo él mismo.
LUKA DONCIC IS SO BACK 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/aYEP6DKDbP— LakeShowYo (@LakeShowYo) October 15, 2025
Más allá de sus puntos anotados ante los Suns, Luka Magic ha tranquilizado a los aficionados de los Lakers. ¿La razón? Su físico impresionante, que le vale ahora el apodo de “Skinny Luka“. Criticado en los Mavericks por su falta de cardio, el esloveno ha trabajado enormemente en su físico. Más atlético, pero también más ágil: Luka Doncic está listo para vivir una temporada 2025-2026 impresionante. “Estoy muy emocionado con la idea de entrenar a la mejor versión de Luka” declaró J.J. Redick en conferencia de prensa. A los 26 años, el esloveno llega a la madurez.
La carrera por el MVP
E incluso si varias estrellas hacen campaña para ver a Wembanyama MVP, Luka Doncic sigue siendo un enorme favorito. Un poco por debajo de Nikola Jokić. Menos mediático que Wemby. Una presión menor con respecto a sus competidores, que podría por tanto ayudar a Doncic a finalmente conseguir la recompensa individual que se le escapa desde hace años.
Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio We Sport.