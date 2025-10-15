Los Los Angeles Lakers perdieron su tercer partido en la pretemporada 2025-26 de la NBA, en la noche del martes (14), por 113 a 104 ante los Phoenix Suns. Pero la derrota sirvió para mostrar una cosa: la dupla Luka Dončić y Austin Reaves tiene potencial; los bases combinaron para 50 puntos.

La primera parte fue de los Lakers

Luka hizo su estreno en el partido del martes, siendo uno de los cinco titulares junto a Austin Reaves, Deandre Ayton, Marcus Smart y Jake LaRavia. Incluso sin LeBron James y Rui Hachimura, el equipo consiguió abrir ventaja sobre los Suns después de un comienzo bastante equilibrado.

Pero incluso yéndose al descanso con una ventaja de 10 puntos, el mayor problema era que, del otro lado de la cancha, jugadores clave de los Suns como Devin Booker y Dillon Brooks no estaban presentes. Es decir, era obligación dominar el partido.

Luka alley oop to Deandre Ayton 🔥🔥🔥



First of many ! pic.twitter.com/OlZcWh8N0A — LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) October 15, 2025

Los Lakers sin Luka Doncic

Luka Dončić fue al banquillo a mitad del tercer período, dejando a los Lakers con una ventaja de 10 puntos. Incluso con Reaves todavía en cancha, la ventaja fue disminuyendo, hasta que los Suns consiguieron dar la vuelta.

JJ Redick decidió reservar a Austin por el resto del partido y probó nuevas rotaciones solo con nombres del banquillo, como Bronny James, Dalton Knecht y Nick Smith, pero los suplentes de Phoenix lo hicieron mejor, manteniendo la ventaja y ganando el partido.

Un punto de atención son, nuevamente, las pérdidas de balón del equipo. Mientras los Suns cometieron solo 10, los Lakers cerraron el partido con 18 errores, que rindieron 26 puntos a los adversarios.

Luka Dončić y Austin Reaves

La dupla formada por Luka Dončić y Austin Reaves combinó para 50 de los 104 puntos anotados por los Lakers, con cada uno registrando 25 puntos cada uno. La diferencia es que el esloveno hizo eso en 22 minutos, mientras Reaves tuvo casi 10 minutos más en cancha, pero fue el principal destaque ofensivo durante el segundo cuarto.

LUKA DONCIC QUICK RELEASE STEP BACK THREE pic.twitter.com/R60PZjzi4d — Lakers Empire (@LakersEmpire) October 15, 2025

Otro destacado fue Deandre Ayton, que nuevamente cumplió el papel de pívot y registró un doble-doble de 10 puntos y 13 rebotes en solo 25 minutos, además de tres tapones y dos robos de balón.

Lakers vs Suns: Destacados del partido

Lakers:

Dončić: 25 pts, 7 reb y 4 ast.

Reaves: 25 pts, 4 reb y 2 ast.

Ayton: 10 pts, 13 reb y 3 tap.

LaRavia: 8 pts, 8 reb y 3 ast.

Smith Jr.: 8 pts, 1 reb, 1 ast.

Suns:

Butler: 35 pts, 7 reb y 9 ast.

Goodwin: 24 pts, 4 reb y 6 ast.

Maluach: 17 pts, 8 reb y 2 ast.

Hayes-Davis: 10 pts, 6 reb y 1 ast.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Lakers Brasil.