¡Esta vez, es la buena! Luka Dončić había beneficiado de un programa aligerado desde la reanudación, ya que el cuerpo médico ha tenido en cuenta su derroche de energía desplegada durante el EuroBasket 2025. A este respecto, el base esloveno había sido dispensado de los primeros partidos de preparación. Su regreso se hará por tanto esta noche con ocasión del desplazamiento de los Lakers a Phoenix.

LUKA DONCIC WILL PLAY TOMORROW pic.twitter.com/T1UXj5DBQh — Lakers Empire (@LakersEmpire) October 13, 2025

Gestión prudente del tiempo de juego

Su participación era esperada, ya que JJ Redick había avisado que su líder jugaría dos de los cuatro últimos partidos antes del inicio de la temporada regular. Visto que los Lakers vuelven a jugar mañana ante Dallas, podemos imaginar que Luka Dončić será de nuevo cuidado para un “back-to-back” y además ante su antiguo equipo. Deberíamos por tanto verlo de nuevo después ante los Kings, este viernes en casa.

Para presentarse en la “mejor forma física de su carrera“, el esloveno ha seguido una preparación estival tan drástica como variada. Ahora le toca al cuerpo técnico de los Lakers trabajar en buena inteligencia con el preparador físico del jugador, Javy Barrio, para elegir el camino óptimo para ayudarlo a remontar en potencia. “Diría que habrá un aumento del tiempo de juego de Luka entre el primer y el segundo partido”, ha desvelado el entrenador de los Lakers. “En cuanto al número total de minutos que jugará, todavía lo estamos discutiendo con Javy y Luka para determinar qué es lo más razonable.”

Marcus Smart también en uniforme

En cuanto a su utilización en la cancha, la respuesta de JJ Redick es mucho más clara: “¡Dadle el balón!”

La otra buena noticia es que Marcus Smart también estará de la partida para enfrentar a Phoenix esta noche. El veterano también había sido dispensado desde la reanudación, debido a una tendinitis en el tendón de Aquiles. Lo que permitirá trabajar los automatismos entre los tres principales escoltas: Dončić, Austin Reaves y por tanto Marcus Smart.

Por fin, JJ Redick va a poder experimentar más rotaciones y distribuir los papeles, todo ello esperando por supuesto el regreso de LeBron James, previsto en noviembre.

“Queremos poder alinear al máximo a los cinco mejores jugadores en la cancha. También buscamos un equilibrio entre cada cinco. Cuando procedemos a nuestros cambios, queremos saber quién va a defender, quién va a crear, si tenemos suficiente calidad en el tiro exterior. Hacemos eso con cada uno de los cinco que ponemos en la cancha, quinteto titular incluido”, ha continuado. “Seguimos trabajando en eso, y por supuesto que haber perdido a LeBron James para el inicio de temporada complica un poco las cosas. Tenemos una semana para encontrar la solución, y pienso que se impondrá por sí misma.”

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.