La siempre muy observada rivalidad entre los Lakers y los Celtics desembocó, como en diciembre, en una amplia victoria de los C’s. La diferencia es que el encuentro se desarrolló esta vez en California y que Luka Doncic (25 puntos) y LeBron James (20 puntos) estaban presentes.

Boston domina física y colectivamente

Pero con un dúo Jaylen Brown (32 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias, 3 intercepciones) – Payton Pritchard (30 puntos, 8 asistencias) de gala, especialmente en la segunda mitad, Boston hizo papilla a Los Angeles (111-89).

Jaylen Brown and Payton Pritchard COOKED the Lakers in the Celtics’ 111-89 blowout win in LA 🤯



JB:

☘️32 points

☘️8 rebounds

☘️7 assists



10-of-28 FG

3-of-9 3PT

9-of-12 FT



PP:

🔥30 points

🔥8 assists

🔥4 rebounds



10-of-14 FG

6-of-9 3PT

4-of-4 FT pic.twitter.com/biuB2rjTs9 — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 23, 2026

En control durante toda la noche, los Celtics sobre todo tomaron ventaja sobre los Lakers físicamente. Estos no tuvieron a menudo la ocasión de desplegar su juego y de encarrilar el partido, ante un equipo de los C’s agresivo, más clínico en ataque pero también más armado colectivamente, con suplentes influyentes.

Fue en el segundo cuarto que Boston marcó la diferencia, apoyándose principalmente en Payton Pritchard, y un acierto más elevado, para tomar una decena de puntos de ventaja. Después del descanso, Los Angeles solo existía a través de LeBron James y Luka Doncic, mientras que “PP” y Jaylen Brown añadían una capa para mantener la diferencia, cuando Neemias Queta imponía una presión constante sobre la pintura californiana.

En el juego, la diferencia entre los dos equipos era flagrante y, mientras que los Celtics acumulan una octava victoria en nueve partidos, los Lakers confirman sus dificultades ante equipos del Top 10 de la liga (4 victorias – 11 derrotas).

LO QUE HAY QUE RETENER

Este diablo de Payton Pritchard. Jaylen Brown, algo torpe pero siempre tan productivo, como a menudo hizo el trabajo del lado de los Celtics, pero es Payton Pritchard quien habrá jugado el rol del detonador. Y por lo tanto del factor X. Reposicionado en el banquillo desde la “trade deadline”, el Sexto hombre del año en título parece ser todavía mejor cuando es suplente y simboliza mejor que nadie la dominación de la “second-unit” de Boston, esta noche. Es especialmente ella quien permitió a los jugadores de Joe Mazzulla destacarse en el segundo cuarto.

43,000 en 1,600 para LeBron James. Para su partido 1,600 en temporada regular, el récord de Robert Parish ya no estando más que a 11 pequeñas longitudes, LeBron James alcanzó la barrera de los 43,000 puntos en carrera. Un logro por supuesto único, firmado por el mejor anotador de la historia (26.9 puntos de promedio), pero que se produce —como en casi cada nuevo “milestone”— en una derrota.

43,000 and counting…



LeBron James is ONE OF ONE 👑 pic.twitter.com/iaaQ6zQBmK — NBA Philippines (@NBA_Philippines) February 23, 2026

Una estatua para Pat Riley. Justo antes del partido, el legendario Pat Riley tuvo derecho a una ceremonia para develar la estatua que ahora toma lugar en los alrededores del Crypto.com Arena. Entrenador de los célebres “Showtime Lakers” de Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar en los años 1980, el “Godfather” también había conocido una carrera de jugador un poco menos brillante en Los Angeles en los años 1970. En total, ganó seis títulos con los “Purple & Gold”.

Jaxson Hayes lesionado. Tocado en el tobillo derecho, Jaxson Hayes solo pudo disputar cinco pequeños minutos esta noche. Los Lakers acababan sin embargo de recuperar un plantel completo desde su último partido, solo que eso no habrá durado mucho tiempo. La presencia del pívot californiano ciertamente no habría cambiado todo en este partido, pero sin duda habría permitido responder más a la intensidad física de los Celtics, cuando vemos la nueva contra-actuación de Deandre Ayton.