Privados de su “Big Three”, los Lakers no pesaron mucho ante los Spurs que vienen a imponerse 136-108 en el Crypto.com Arena. Victor Wembanyama fue real con 40 puntos, incluyendo 17 seguidos en el primer cuarto, pero también 12 rebotes en… ¡26 minutos!

Wembanyama marca el tono desde el inicio

Justamente, es Wemby quien dio el tono al encuentro con el mejor cuarto de su carrera. Mate, spin-move, triples… Toda la paleta está presente, y después de 2 minutos y 30 segundos, los Spurs ya lideran 14-4. Del lado de los Lakers, Jaxson Hayes y Jake LaRavia hacen lo que pueden, pero ya solo hay un equipo en la cancha. O más bien un jugador ya que Wembanyama anota literalmente 17 puntos seguidos. Como De’Aaron Fox roba balón tras balón, después de doce minutos, ¡los Spurs ya lideran 47-30!

VICTOR WEMBANYAMA IS UNSTOPPABLE 🤯



Wemby scored 17 PTS in a row for the Spurs in the first quarter 😳 pic.twitter.com/soTTfcDPT7 — SportsCenter (@SportsCenter) February 11, 2026

El golpe de Stephon Castle

Y la continuación es del mismo calibre. Wemby no flaquea y continúa su festival. El público de los Lakers suelta “wow” admirativos, y Stephon Castle se va a taponar a Rui Hachimura en muy alta altitud. Solo que se lesiona al caer, y no lo veremos más después. Ya no hay partido, y el único interés del encuentro es ver dónde va a parar Wembanyama. Al descanso, los Spurs lideran por 29 puntos (84-55), y el francés ya está en 37 puntos.

El francés, y los Spurs en general, van a contentarse con gestionar la segunda mitad con una diferencia que va a estabilizarse alrededor de los 30 puntos. El único interés es ver a Bronny James estirar las piernas, o apreciar la actividad de Carter Bryant.

Muchos habrían querido ver a Wemby ir a buscar su récord en carrera, pero los Spurs están en back-to-back, y Mitch Johnson prefirió descansar a su jugador vedette. Al final, los Spurs se imponen 136-108, y cita esta noche en San Francisco para el encuentro ante los Warriors. Objetivo: ¡una 6ª victoria seguida!

Players to record at least 40 PTS and 12 REB in 26 or fewer minutes, all-time:



Victor Wembanyama (tonight)



Nobody else. pic.twitter.com/e30iY1alj6 — Underdog NBA (@UnderdogNBA) February 11, 2026

LO QUE HAY QUE RETENER

No All-NBA Teams para LeBron James. Dejado en reposo, LeBron James no conseguirá una nueva selección en los All-NBA Teams. Esta noche ante los Spurs, el “King” perdió su 18º partido de la temporada cuando el límite está fijado en 17 para ser elegible a las diferentes distinciones al final de temporada.

Castle lesionado. Mal caído después de su tapón monstruoso sobre Rui Hachimura, Stephon Castle primero se quedó en el suelo, luego abandonó la cancha con dificultad. Según el cuerpo técnico, es la pelvis la afectada, pero nada grave. Sin embargo, no deberíamos verlo esta noche ante los Warriors.

Wemby en otro planeta. Autor de 25 puntos, incluyendo 17 seguidos, en el primer cuarto, Victor Wembanyama firmó el mejor cuarto de su joven carrera. Llega al descanso con 37 puntos y desde la implementación del “play-by-play” en 1997, ningún jugador de los Spurs había alcanzado este total. De paso, se convierte en el primer jugador de la historia en acumular 40 puntos y 12 rebotes en 26 minutos. Nadie había sido tan eficiente en tan poco tiempo.