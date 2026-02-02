Más allá de encadenar una 6ª victoria seguida para conservar el ritmo de los Celtics con quienes comparten la 2ª posición de la Conferencia Este, los Knicks sedujeron por la manera ante los Lakers. Es una victoria colectiva con seis jugadores con 10 puntos y más, y “role players” que tomaron perfectamente el relevo de las estrellas que son Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns.

Los “role players” toman el relevo de las estrellas

“Es de eso de lo que somos capaces”, lanza Josh Hart. “Tenemos una gran riqueza de banquillo, tipos capaces de meter sus tiros, de crear para los demás. No siempre será la noche de JB o de KAT, pero tenemos suficientes jugadores capaces de anotar. Eso muestra que no necesitamos forzar nada”.

Aunque es difícil clasificarlo en la categoría de “role players”, OG Anunoby fue el más destacado con sus 25 puntos, y es él, con un rebote ofensivo transformado en mate, quien mató el partido en el “money time” dando 12 puntos de ventaja a New York.

A su lado, Landry Shamet justifica la confianza de Mike Brown con 23 puntos, mientras que Josh Hart hace de Josh Hart con 20 puntos y un bonito 3/4 de lejos. Suficiente para compensar los 23 puntos acumulados del tándem Brunson-Towns.

Landry Shamet ICES IT for the Knicks with back-to-back triples 🧊



New York wins their 6th in a row! pic.twitter.com/8PX6NlMHtg — NBA (@NBA) February 2, 2026

“Cuando los tiros no entran, hay que tener impacto en otro ámbito”, explicó Jalen Brunson, autor de 13 asistencias. “Veía a menudo dos defensores sobre mí, así que intentaba simplemente hacer la buena elección en el buen momento. Obteníamos buenos tiros. Hay que adaptarse a la defensa rival. Los chicos metían sus tiros. La circulación de balón fue excelente”.

Una defensa en clara progresión

Otro elemento positivo, la defensa. Es la quinta vez en seis partidos que los Knicks limitan a su adversario a 100 puntos o menos.

“En la segunda mitad, aplicamos mejor el plan de juego”, aprecia Mike Brown. “Los Lakers solo anotaron 44 puntos después del descanso, lo que fue enorme para nosotros. Saben, en la primera mitad, no defendimos como deberíamos. Hubo algunos incumplimientos en el respeto del plan de juego, y nuestro impacto físico no estaba al nivel. El jugador de línea de fondo no estaba en su lugar defensivamente, y era una señal reveladora: hubo cinco balones sueltos en el segundo cuarto y solo recuperamos uno. ¡Uno de cinco!”

Para el entrenador de los Knicks, esta estadística de los “balones 50/50” es realmente reveladora. “Lo que dije a los jugadores es que este diferencial en los balones sueltos era un verdadero indicador de dónde estábamos defensivamente. Y al crédito de los jugadores, en la segunda mitad hubo siete balones sueltos… y los ganamos todos. Para mí, eso muestra claramente que la diferencia en el partido se hizo en nuestra atención a los detalles del plan de juego y en la intensidad puesta cuando hacía falta”.