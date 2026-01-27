Después de cuatro victorias seguidas, incluyendo una de prestigio ante los Celtics, los Bulls caen 129-118 en casa ante los Lakers. Billy Donovan nunca encontró la clave para frenar a Luka Doncic, autor de 46 puntos.

LeBron y Doncic se reparten el protagonismo

El partido comienza sin embargo bajo el signo de LeBron James, muy agresivo de entrada con 6 de los primeros 12 puntos de los Lakers. Chicago comienza bien gracias a Jalen Smith y Matas Buzelis, y Los Angeles se encuentra por debajo por 4 puntos en el primer tiempo muerto (16-12). Pero la dinámica cambia: Doncic comienza a sancionar en triples, Rui Hachimura aporta un gran impacto saliendo del banquillo, y los Lakers terminan el cuarto con una racha de 9-0 para pasar adelante (35-31).

Esta racha se transforma en 25-6, y los Lakers ahogan totalmente a Chicago. LeBron encadena las canastas, mientras que Vanderbilt, Hayes y Hachimura dominan en defensa con tapones, rebotes y repliegue. Del otro lado de la cancha, Doncic orquesta el juego con brío (6 asistencias en el cuarto), y los Lakers fuerzan 12 pérdidas de balón en la primera mitad y anotan fácilmente en contraataque. A pesar de una pequeña reacción de los Bulls al final del período, Los Angeles controla fácilmente para llegar al descanso con 13 puntos de ventaja (69-56).

Jaxson Hayes hace el espectáculo

Al regreso de los vestuarios, Chicago vuelve muy fuerte con una lluvia de triples ante una defensa de los Lakers en dificultades. Los Bulls pasan un 29-12 para volver a una unidad (81-80) por intermedio de Nikola Vucevic. Marcus Smart va a buscar el and-1, luego Rui Hachimura anota de lejos. Los Lakers pasan un 8-0 para retomar aire (89-80). Doncic está en una nube con un dominio total del tempo, y en su estela, y la de Hachimura, los Lakers retoman distancia: 104-89.

Solo queda gestionar esta ventaja, pero Vucevic hace daño bajo los tableros, y su tip-in devuelve a los Bulls a -8 (114-106). Quedan cinco minutos por jugar, y el United Center cree en la remontada. Solo que Doncic anota dos triples seguidos, luego Jaxson Hayes roba un balón y se va a firmar un mate de concurso ¡pasando el balón entre sus piernas! Los Lakers han retomado 14 puntos de ventaja, y esta vez, los Bulls no volverán. Marcador final: 129-118 para los Lakers, ¡que están en el corazón de un “road trip” de ocho partidos!

LO QUE HAY QUE RETENER

A cada uno su mitad. El “one-two punch” de los Lakers golpeó, con un LeBron James que anota 20 de sus 24 puntos en la primera mitad, mientras que Luka Doncic anota 20 solo en el tercer cuarto. A la espera del regreso de Austin Reaves, los Lakers gestionan de la mejor manera este período con una 4ª victoria en cinco partidos.

Hachimura, factor X. El japonés se siente cada vez mejor en este rol de sexto hombre, y esta noche, fue de una temible eficacia con 23 puntos con 9 de 11 en tiros.