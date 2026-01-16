Cuarta derrota en cinco partidos para los Lakers, de nuevo en casa, y de nuevo inquietante. A pesar de un inicio prometedor, LeBron James y los suyos se hundieron rápidamente ante el acierto exterior y la intensidad de los Hornets.

The Lakers are 1-4 over the last 5 games. pic.twitter.com/nPvNON0IRP — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 16, 2026

Un inicio prometedor rápidamente olvidado

Los Lakers comienzan sin embargo muy fuerte. Luka Doncic anota 19 puntos desde el primer cuarto, incluyendo tres triples, y Los Angeles toma hasta 13 puntos de ventaja. El ataque es fluido, en la continuidad del partido contra los Hawks, y después de un cuarto, los Lakers lideran 39-30.

Pero todo cambia en el segundo cuarto. El ataque de los Lakers se congela completamente con una larga sequía ofensiva, mientras que Charlotte sube en potencia. Miles Bridges, perfecto en el tiro, hace mucho daño, Brandon Miller encuentra sus marcas, y el rookie Kon Knueppel aporta una energía preciosa. Los Hornets terminan la primera mitad con un impresionante ‘run’ con Moussa Diabaté en la finalización. De +9, los Lakers pasan a -9 (64-55) con solo 16 puntos anotados en 12 minutos.

El show Ball

El tercer cuarto confirma la dinámica. LeBron y Doncic intentan mantener a los Lakers a flote, pero LaMelo Ball se enciende. Después de una primera mitad discreta, el base de Charlotte explota después del descanso, anotando 27 de sus 30 puntos en la segunda mitad. Mete ocho triples después del descanso —nueve en total, igualando su récord en carrera— mientras silencia al público californiano. Charlotte empuja su ventaja hasta +15 y controla totalmente el ritmo.

LaMelo ices it with his 8th and 9th THREES 🧊



He scored 27 of his 30 PTS in the 2nd half to lead the Hornets to victory! pic.twitter.com/4QspddF7Sg — NBA (@NBA) January 16, 2026

Los Angeles aborda el último cuarto con 11 puntos de retraso y vuelve brevemente a -6. Pero la esperanza es de corta duración. Los Hornets responden inmediatamente, aprovechando una defensa de los Lakers inexistente. Dos nuevos triples de LaMelo Ball sellan definitivamente la suerte del partido, y los Hornets empiezan a soñar con el “play-in”.

LO QUE HAY QUE RETENER

LaMelo Ball en su mejor nivel. Cuando está al 100% de sus medios, LaMelo Ball es un All-Star y su manera de tomar el partido por su cuenta en la segunda mitad fue impresionante. Siempre levanta la cabeza, hace vivir el balón y es altruista. Como está rodeado de jugadores que corren y tiran, da un baloncesto eficaz y espectacular.

Un banquillo transparente. Al igual que un Gabe Vincent con 0 de 7 en tiros, el banquillo de los Lakers no aportó nada con 6 puntos para Jarred Vanderbilt y 3 puntos para Rui Hachimura, 7 rebotes en total y una sola asistencia. Y eso es todo.

El entusiasmo de Miles Bridges. Muy acertado hasta el punto de comenzar el partido con un 7 de 7 en tiros, Miles Bridges está bien en su baloncesto, y después de un alley-oop en contraataque o un triple desde 9 metros, está todo sonrisas. Su dúo con LaMelo Ball sobrevoló la segunda mitad.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.