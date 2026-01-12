Los Lakers se encuentran en una posición interesante a medida que el plazo final de traspasos se acerca. Por un lado, el equipo claramente necesita mejoras en el plantel si quiere competir esta temporada. La falta de tiradores y de defensa en el perímetro son carencias gritantes que se convertirán en fallas fatales en algún momento en los playoffs.

Sin embargo, los Lakers también poseen mucha flexibilidad en la próxima offseason, lo que significa que están siendo deliberados en el tipo de jugador al que apuntan. En esencia, el equipo no está buscando soluciones a corto plazo, sino jugadores que puedan formar parte del plan a largo plazo.

MPJ en el mercado: ¿una oportunidad para los Lakers?

Teniendo esto en consideración, el grupo de jugadores que encajan en estas categorías es significativamente menor a medida que los Lakers observan la liga. Un nombre que podría potencialmente entrar en foco es un antiguo adversario: Michael Porter Jr. El sábado, John Hollinger, de The Athletic, reportó, al escribir sobre potenciales interesados en Ja Morant, que, según una fuente de la liga, MPJ casi ciertamente sería negociado por los Nets esta temporada.

“Con una fuente confiable de la liga diciéndome que Michael Porter Jr. es una certeza para ser negociado hasta el plazo final para que los Nets puedan vender en alto en su mejor año de carrera, tiene sentido para los Nets descubrir quién será la pieza central de su franquicia dentro de un año. Recuerden, Brooklyn debe un intercambio de selección a Houston en 2027 y, por lo tanto, no tiene incentivo para ‘tankear’ en la próxima temporada. Necesitan algunos jugadores”.

Michael Porter Jr is currently the 8th best offensive player in the NBA🤯🤯 pic.twitter.com/X2J9uiAqyc — MichaelPorterTruther (@MPJTruther) January 3, 2026

Esta temporada, MPJ está con un promedio impresionante de 25.9 puntos por partido en Brooklyn, aunque con la misma eficiencia de las temporadas anteriores. Efectivamente, tuvo más oportunidades y está anotando a la misma tasa de antes.

Esto no quita nada de su conjunto de habilidades en cancha, sin embargo. Fue una pieza valiosa del equipo campeón de Denver. Es un anotador de élite para su tamaño, está capturando rebotes en su mejor tasa de carrera y también está mostrando algún potencial como creador de jugadas. A los 27 años, es alguien que podría formar parte del plan a largo plazo y ofrecer valor potencial a corto plazo también. Pero, ¿es alguien que los Lakers deberían buscar?

El alto precio y las complicaciones del traspaso

La primera cuestión sería el precio. Un alero en su auge que es un anotador de élite tendrá un precio alto. Ciertamente costaría al menos una selección de primera ronda y probablemente otra selección. Eso por sí solo ya haría la negociación desafiante.

This is a top 10 player at his position right now in the NBA 👇🏽 Not surprised by anything Michael Porter Jr. is doing on the court right now. Pure talent. pic.twitter.com/YAqcGHaFgU — Ball Don't Stop (@balldontstop) January 5, 2026

Además, MPJ está ganando $38.3 millones este año, lo que significa que, para traspasarlo, los Lakers probablemente tendrían que hacer un acuerdo de 3 por 1 solo para que el dinero funcione. Entonces, estamos hablando de dos selecciones y tres jugadores solo para hacer el acuerdo viable.

Rápidamente, entonces, esto se convierte en un traspaso complicado que usa todos los activos de los Lakers o exige que un tercer equipo se involucre.

Drama fuera de cancha y el encaje en el equipo

Nada de esto es para mencionar el drama fuera de cancha que también vendrá con MPJ. El verano pasado, pasó la offseason diciendo algunas de las cosas más ultrajantes y ocasionalmente problemáticas en prácticamente cualquier podcast que lo recibiera, incluyendo el suyo propio.

Michael Porter Jr. games with 5+ assists…



First 7 years in the NBA – 8

This season – 8 pic.twitter.com/QfGCfBgRIV — Underdog (@Underdog) January 9, 2026

Sumando todo, es un precio que los Lakers probablemente no deberían pagar. No es un encaje perfecto como un alero “3-D”, es definitivamente solo la primera mitad de eso —y viene con un precio alto.

Es un nombre que vale la pena investigar, pero no vale la pena cerrar el negocio. La campaña de los Lakers exige decisiones estratégicas e inteligentes, y la adquisición de MPJ, a pesar de su talento, parece cargar muchos riesgos para el equipo en este momento.

Con el plazo de traspasos acercándose, la gran pregunta es: ¿Rob Pelinka conseguirá encontrar un jugador que encaje en las necesidades de los Lakers sin comprometer el futuro de la franquicia con un alto costo y potenciales problemas fuera de cancha?

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Lakers Brasil.