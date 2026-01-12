Según el Milwaukee Journal Sentinel, ¡los Bucks se interesan en Ja Morant a medida que se acerca la “trade deadline”!

En Milwaukee, la idea es simple: añadir un verdadero creador exterior para aliviar a Giannis Antetokounmpo y hacer despegar al equipo. En el expediente Ja Morant, se habla de una apuesta XXL. Memphis escucha ofertas por su base All-Star, aunque la franquicia no excluye conservarlo después del 5 de febrero.

Milwaukee busca un creador exterior para Giannis

A los 26 años, Ja Morant sigue siendo uno de los bases/escoltas más explosivos de la liga, pero su historial de lesiones y sus turbulencias extra-deportivas complican el mercado. Su contrato máximo impone además un montaje salarial pesado y posiblemente un precio elevado en jugadores jóvenes y/o selecciones de Draft.

The only way the Kings will pursue Ja Morant is if the Grizzlies are willing to accept a package including DeMar DeRozan, Devin Carter and draft capital, Marc Stein reports 👀 pic.twitter.com/Lu2th1mGJ8 — Basketball Forever (@bballforever_) January 12, 2026

¿Por qué Milwaukee piensa en ello de todos modos? Porque un tándem Morant – Giannis pondría una presión rara sobre el aro rival: pick-and-rolls incesantes, ritmo acelerado y amenaza permanente de penetración para desplazar a los tiradores. Pero entre factibilidad financiera, competencia y gestión del riesgo, solo estamos en la etapa del interés.

A destacar que Milwaukee seguiría vigilando a Zach LaVine, en un estilo de puro anotador en la escolta.

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.