Un fichaje puede transformar por completo la dinámica de un equipo hasta el punto de invitarle a soñar con objetivos ambiciosos e incluso inesperados a comienzos de temporada. El Hestia Menorca es un claro ejemplo de ello tras experimentar un notable impulso competitivo gracias a un refuerzo que ha marcado diferencias. Ante el rendimiento ofrecido y su impacto en el grupo, la entidad menorquina ha tomado una decisión estratégica, apostando por la continuidad del jugador y ampliando su vinculación contractual por varios meses más.

Hestia Menorca renueva el contrato de Thad McFadden

Thad McFadden continuará defendiendo la camiseta del Hestia Menorca hasta el final de la temporada tras alcanzar un acuerdo para ampliar su vinculación, inicialmente prevista por un corto periodo. El escolta estadounidense, con pasaporte georgiano, ha encontrado en la Isla un entorno idóneo tanto a nivel personal como deportivo, un contexto que le ha llevado a consolidarse como una pieza clave dentro del proyecto menorquín.

En el plano estrictamente deportivo, su impacto ha sido inmediato desde su llegada. En algo más de dos meses de competición, McFadden promedia en Primera FEB un total de 12,1 puntos por partido, además de 3 asistencias y 2,4 rebotes, para una media cercana a los 10 créditos de valoración en los 193 minutos disputados hasta la fecha.

Thad McFadden: una figura clave para el futuro de Hestia Menorca

Durante el acto de renovación, el jugador no ocultó su satisfacción por seguir vinculado al club y explicó los motivos de su decisión: “Aquí he vuelto a disfrutar del baloncesto. Desde el primer día me he sentido valorado y arropado, tanto por el vestuario como por el cuerpo técnico y la afición. Eso para un jugador es clave”.

Bicampeón de la Basketball Champions League, el escolta también puso el foco en los objetivos colectivos y se mostró confiado en poder luchar por el ascenso a la ACB: “Este equipo tiene hambre y eso me motiva mucho. Sabemos que no es fácil, pero si seguimos trabajando con esta mentalidad y respetando el plan de partido, podemos competir contra cualquiera”·. Por el momento, el conjunto balear ocupa la octava posición de la tabla con un balance equilibrado de siete victorias y siete derrotas.

Por su parte, Javi Zamora quiso destacar el peso específico de McFadden dentro del vestuario: “Thad no es solo un anotador, es un líder. Su compromiso diario, su forma de entrenar y su competitividad marcan el camino para el resto del grupo. Es un jugador que entiende el juego, que aparece en los momentos difíciles y que transmite confianza a sus compañeros. Por todo ello, su continuidad es una pieza clave para seguir construyendo el proyecto del Hestia Menorca sobre bases sólidas”.

Los partidos de Thad McFadden con Hestia Menorca