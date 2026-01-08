Trae Young y Anthony Davis son los dos nombres más prestigiosos que circulan en los rumores estas últimas semanas. Si el primero se unió a los Wizards, para el segundo, todavía es confuso.

Dallas escucha ofertas pero no está decidido a separarse de AD

Se sabe que los Mavericks escuchan las ofertas, aunque no están determinados a separarse de él, porque los dirigentes esperan todavía que la asociación Anthony Davis – Kyrie Irving – Cooper Flagg pueda hacer grandes cosas. Y que si no llega nada antes de la “trade deadline”, el 5 de febrero, las discusiones para un traspaso se retomarán este verano.

Solo que, al mismo tiempo, Rich Paul, el agente de Anthony Davis, no espera ver a los Mavericks renovar a su jugador. Y el campo del campeón 2020 quiere una renovación de contrato este verano. Según The Athletic, el agente no dudaría en presionar a la franquicia texana, para que encuentre una puerta de salida a Anthony Davis y le abra así el camino hacia un nuevo (gran) cheque.

The Milwaukee Bucks have shown interest in Anthony Davis, per @TheAthletic



“League sources say the Milwaukee Bucks (16-20; 11th in the East) are also among the teams that have registered interest in trading for Davis, though a deal appears unlikely. The Bucks have been… pic.twitter.com/DDzw7KvGZu — NBACentral (@TheDunkCentral) January 7, 2026

Milwaukee en busca de talentos para Giannis

Concerniente a los equipos interesados en el interior, es conocido, encontramos a los Hawks, los Raptors y los Warriors. Pero también, según nuestros colegas, los Bucks, que habrían mostrado interés, aunque estemos muy lejos de un intercambio efectivo. Milwaukee está en efecto en busca de talentos para rodear – y tranquilizar – a Giannis Antetokounmpo pero posee pocos contratos susceptibles de poder hacer el asunto.

“Todos los equipos de la Conferencia Este piensan que solo les falta un Anthony Davis para llegar a las Finals”, resume un dirigente, citado por The Athletic, lo que permite tener candidatos a pesar de las incertidumbres físicas que siempre se pegan al jugador, tan talentoso pero tan frágil.

